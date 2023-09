American Horror Story 12: Emma Roberts incinta e isterica nel trailer ufficiale di Delicate

News Serie TV

La nuova stagione della serie horror antologica coinvolge anche Kim Kardashian, Cara Delevingne e Matt Czuchry.

Ryan Murphy e il suo team sanno quali corde dell'anima toccare per smuovere dentro di noi paure che il più delle volte facciamo finta di non vedere nel tentativo di proteggerci. Nella dodicesima stagione di American Horror Story, in onda negli Stati Uniti con la prima parte dal 20 settembre, raccontano una storia dell'orrore sulla gravidanza, sulla sua "fisica raccapricciante" e sulla "maligna manipolazione psicologica medica" che ancora oggi le donne, in particolare le più privilegiate, "sperimentano mentre attraversano il loro stato interessante e i sintomi di cui noi come cultura ancora non parliamo per ragioni strane". A usare queste parole è stata Danielle Valentine, autrice del romanzo da cui è tratta Delicate, della quale FX ha diffuso un rivelatore trailer ufficiale.





La trama e il cast di American Horror Story: Delicate

Come spesso accade con American Horror Story, i dettagli, soprattutto quelli relativi ai personaggi, scarseggiano fino all'arrivo in tv degli episodi (in Italia prossimamente in streaming su Disney+). Sappiamo soltanto che la veterana della serie Emma Roberts interpreta Anna Alcott, un'attrice convinta che qualcuno stia cercando di impedirle di concepire un bambino. Dopo fallimentari cicli di trattamenti di fecondazione in vitro, Anna pensa di essere finalmente incinta, ma ha un aborto spontaneo. Questo, almeno, è ciò che sostiene il suo medico. Anna sente invece che il bambino si muove ancora dentro di lei, ma nessuno vuole crederle, incluso suo marito Dexter (Matt Czuchry, The Resident).

Nel cast anche la diva dei reality Kim Kardashian e Cara Delevingne (Carnival Row), apparentemente nei panni di un'agente/manager intransigente e di una donna che lavora in campo medico. Ci sono inoltre un'elegantissima Michaela Jaé Rodriguez (Pose) e un sempre inquietante Denis O'Hare, ai quali si aggiungono Billie Lourd e Leslie Grossman in quello che sembra l'ufficio della Siobhan Walsh di Kardashian, Annabelle Dexter-Jones (Succession), Odessa A'zion (Hellraiser), Debra Monk (New Amsterdam), Julie White (NCIS: Hawai'i) e Zachary Quinto.