American Horror Story 10: Qual è il tema della nuova stagione? Primi dettagli in un'immagine

La serie horror antologica tornerà in tv in autunno. Il mare al centro della nuova storia?

Questa volta l'orrore arriverà dal mare? Fioccano le ipotesi attorno al misterioso tema centrale della stagione 10 di American Horror Story dopo che il co-ideatore Ryan Murphy ne ha condiviso su Instagram la prima foto promozionale: un paio di mani che sembrano aggrapparsi alla terra ferma dopo aver lasciato l'oceano. Appartengono a una sirena? A uno zombie? Oppure semplicemente a qualcuno che cerca disperatamente di non precipitare in un dirupo? Difficile dirlo con certezza. Lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo si è limitato a scrivere nella didascalia: "Cose cominciano a trascinarsi a riva...".

American Horror Story 10: Il cast della nuova stagione

Che il mare sarà un elemento importante in questo nuovo ciclo di episodi lo si era capito già lo scorso mese, quando lo stesso Murphy ha condiviso un video che il mare lo ritrae in modo lugubre sulle note di Dead of Night di Orville Peck, mentre in primo piano scorrono i nomi degli attori che ne saranno coinvolti. La maggior parte di essi sono volti assai familiari al pubblico di American Horror Story: Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Lily Rabe, Finn Wittrock, Adina Porter e i più recenti Leslie Grossman, Billie Lourd e Angelica Ross, ai quali si aggiunge per la prima volta la star di Mamma, ho perso l'aereo Macaulay Culkin.

AHS tornerà in onda negli Stati Uniti su FX in autunno. Ricordiamo che la serie horror antologica è stata già rinnovata dalla rete per altre tre stagioni, fino al 2023.