American Horror Stories: Visioni terrificanti nel teaser trailer della stagione 3

News Serie TV

La serie antologica sta per tornare con quattro nuove storie, un evento ad hoc per Halloween.

Quale momento migliore di Halloween per quattro terrificanti nuove storie di American Horror Stories? Il ritorno della serie antologica di Ryan Murphy e Brad Falchuk con quella che dovrebbe essere la prima parte della terza stagione, per ora solo negli Stati Uniti il 26 ottobre, si mostra in un teaser trailer popolato di creature inquietanti.

American Horror Stories: Cosa ci aspetta nella stagione 3

FX e Hulu hanno rivelato davvero poco delle storie che andranno a formare la terza stagione di American Horror Stories, inclusi gli attori e le attrici che vi reciteranno. L'unico nome trapelato finora è quello della star dei reality Lisa Rinna (The Real Housewives of Beverly Hills), coinvolta in un episodio intitolato Tapeworm, che è il termine inglese per il lungo parassita intestinale anche conosciuto come verme solitario. Si conoscono anche i titoli degli altri tre episodi, e sembrano dire tutto e niente: Bestie, Daphne e Organ.

A causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, i sindacati che negli Stati Uniti rappresentano rispettivamente gli sceneggiatori e gli attori, non solo American Horror Stories ma anche American Horror Story sono tornate in tv o stanno per farlo con meno episodi di quanti ne erano previsti, con i restanti rinviati a data da stabilirsi. In Italia, entrambe le serie sono disponibili in streaming su Disney+, ma una data d'uscita delle nuove stagioni non è stata ancora annunciata.