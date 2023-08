American Horror Stories: La stagione 3 sarà un evento di 4 episodi per Halloweeen

News Serie TV

La serie horror antologica tornerà negli Stati Uniti su Hulu il 26 ottobre. In Italia è disponibile in streaming su Disney+.

"Huluween event", così Hulu definisce la terza stagione di American Horror Stories, spin-off della serie antologica American Horror Story in cui ciascun episodio racconta una diversa terrificante storia dell'orrore, annunciando il suo arrivo sui teleschermi statunitensi in tempo - ovviamente - per Halloween: il 26 ottobre con 4 episodi.

American Horror Stories: Cosa ci aspetta nella stagione 3?

Per ora, ben poco si conosce della nuova stagione, a cominciare dalle storie che racconterà e degli attori che coinvolgerà. L'unico nome trapelato è quello di Lisa Rinna, volto del reality di successo The Real Housewives of Beverly Hills, membro del cast di un episodio intitolato Tapeworm, che è il termine inglese per il lungo parassita intestinale anche conosciuto come verme solitario. E il primo poster rilasciato dal servizio streaming sembra riferirsi proprio a questo.

Come molte altre produzioni, American Horror Stories ha dovuto interrompere le riprese della terza stagione a causa dello sciopero degli attori della SAG-AFTRA. Non è chiaro se l'ordine iniziale fosse più generoso (per le prime due stagioni erano stati prodotti 7 e 8 episodi), ma è plausibile che un ritorno limitato a 4 storie ne sia una diretta conseguenza. Analogamente, la stagione 12 di American Horror Story andrà in onda su FX dal 20 settembre con solo una parte degli episodi previsti, con i restanti rinviati a data da stabilirsi.