American Gods rinnovata per una terza stagione

La guerra tra vecchi e nuovi dei sarà imminente, ma non si concluderà altrettanto presto. Meno di una settimana dopo il debutto della seconda stagione (in Italia disponibile in streaming ogni lunedì su Prime Video di Amazon), Starz ha annunciato il rinnovo di American Gods per un ulteriore, terzo ciclo di episodi. Charles 'Chic' Eglee (Dexter) subentrerà a Jesse Alexander come nuovo showrunner della serie fantasy, diventando il quarto a ricoprire questo ruolo dopo i predecessori di quest'ultimo Bryan Fuller e Michael Green.

"Sono entusiasta che American Gods sia stata rinnovata per una terza stagione e ancora più entusiasta di lavorarci con Chic Eglee" ha commentato il produttore esecutivo Neil Gaiman, anche autore del romanzo su cui la serie si basa. "Chic è il partner perfetto. Abbiamo lavorato per settimane sulla forma della stagione e sono felice che possa portare la torcia di American Gods alla gloria. Grazie a Fremantle, Starz e Amazon per avere fiducia nella serie, a Bryan, Michael e Jesse per averla portata così lontano, a tutto il cast e la troupe, e soprattutto al pubblico. È il loro amore per i personaggi che ci ha portato a questo punto e che ci porterà al prossimo capitolo".

Camim Zlotnik, presidente della programmazione a Starz, ha aggiunto: "Il pubblico continua a inginocchiarsi all'altare di American Gods e siamo entusiasti di poter annunciare a tutti i veri credenti che questa serie fantastica continuerà. Con Chic al timone, le preziose intuizioni e il contributo di Neil Gaiman e l'innegabile talento di questo cast e di questa troupe dedicati, siamo sicuri che la serie continuerà a mantenere la visione e la promessa del romanzo".