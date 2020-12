American Gods: Il trailer ufficiale della tanto attesa stagione 3

News Serie TV

Appuntamento su Amazon Prime Video dall'11 gennaio, in contemporanea con gli Stati Uniti.

A quasi un anno dall'ultima volta, Amazon Prime Video è pronta a raccontarci finalmente il prossimo capitolo della storia di Shadow Moon in American Gods. Disponibile in streaming dall'11 gennaio, a pochissime ore dalla messa in onda negli Stati Uniti su Starz, la terza stagione, che ora si mostra in un poetico trailer ufficiale, ci condurrà con il protagonista nella tranquilla Lakeside, in Wisconsin, per iniziare quella che potrebbe essere ma sicuramente non sarà una "vita normale".

American Gods: La trama della stagione 3

Dopo la scoperta che Mr. Wednesday (Ian McShane), il suo carismatico ma inaffidabile capo, è il Dio norreno Odino e anche suo padre, Shadow (Ricky Whittle) prova a sfuggire al suo destino andando ad abitare nell'idilliaca e innevata cittadina di Lakeside. Mentre cerca il proprio destino da sé, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas, Shadow scopre ben presto che le acque apparentemente calme della cittadina hanno sorgenti profonde, oscure, dalle quali non puoi scappare solo perché sei un dio. L'unica scelta - ed una scelta obbligata - è decidere che tipo di dio essere.

Come annunciato nei mesi scorsi, la terza stagione vedrà l'arrivo di diversi volti nuovi e noti, tra i quali ricordiamo Blythe Danner con il ruolo di Demetra, la dea greca del raccolto e una vecchia conoscenza dalla quale Mr. Wednesday cercherà di farsi aiutare nella sua prossima guerra contro i Nuovi Dei; Lela Loren (Power) di Marguerite Olsen, la vicina di casa di Shadow, diffidente ma attratta da lui; Iwan Rheon (Il Trono di Spade) del nuovo leprecauno Liam Doyle; Marilyn Manson del cantante sanguinario Johan Wengren; e Danny Trejo (Dal tramonto all'alba: La serie) di una delle tante forme che Mr. World assumerà nei nuovi episodi.