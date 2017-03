American Gods: Il sanguinoso trailer ufficiale della nuova serie tv

Diversa da qualsiasi cosa si sia mai vista in tv, la nuova serie fantasy di Starz American Gods torna a mostrarsi generosamente in un nuovo trailer a poco più di un mese dall'arrivo in tv, in Italia in esclusiva su Amazon Prime Video.

Basata sull'acclamato romanzo omonimo di Neil Gaiman adattato dall'ideatore di Hannibal Bryan Fuller, American Gods segue l'ex detenuto Shadow Moon (interpretato da Ricky Whittle) diventare la guardia del corpo e il compagno di viaggio del misterioso Mr. Wednesday (Ian McShane), un truffatore sotto le cui spoglie mortali si cela un antico dio. Shadow è introdotto così a un nuovo mondo soprannaturale in cui una guerra incombe tra antichi e nuovi dei - vecchie divinità bibliche e mitologiche schierate contro quei nuovi dei (denaro, tecnologia, media, fama e droga) che sempre di più affascinano la società moderna.

La sanguinosa clip ce ne mostra alcuni: Easter, interpretata da Kristin Chenoweth; lo slavo Czernobog (Peter Stormare); Technical Boy, la personificazione di Internet con il volto dell'esordiente Bruce Langley; la prostituta Bilquis (Yetide Badaki); e il leader apparentemente onnisciente dei nuovi dei Mr. World (Crispin Glover). Possiamo ammirare inoltre il singolare Crocodile Bar di Jack (Beth Grant), dove il protagonista ha uno scontro col leprecauno Mad Sweeney (Pablo Schreiber).