American Gods 3: Il teaser trailer e le prime foto della terza stagione

I nuovi episodi della serie basata sul romanzo di Neil Gaiman arrivano in streaming su Amazon Prime Video all'inizio del 2021.

Riuscirà Shadow Moon a sfuggire al suo destino? In occasione del Comic-Con di New York sono stati svelati il teaser trailer e le prime immagini della terza stagione di American Gods, la serie di successo basata sul romanzo di Neil Gaiman che racconta l’epica storia di un’inevitabile guerra tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia. I nuovi episodi arrivano anche in Italia in streaming su Amazon Prime Video all'inizio del 2021.

American Gods: Dove eravamo rimasti

Cosa ci aspetta nei nuovi episodi dopo lo sconvolgente finale della seconda stagione? Ne hanno discusso durante un panel virtuale dedicato alla serie lo stesso Gaiman e i membri del cast Ricky Whittle (Shadow Moon), Emily Browning (Laura Moon), Yetide Badaki (Bilquis), Bruce Langley (Tech Boy), Omid Abtahi (Salim) e la new entry Ashley Reyes (Cordelia). Nella seconda stagione l'ex galeotto Shadow Moon aveva scoperto che il suo carismatico ma inaffidabile capo Mr. Wednesday, interpretato da Ian McShane, non solo era il Dio norreno Odino ma era anche suo padre. Questa scoperta costringerà Shadow a chiedersi se abbia dei poteri. "Mi piace paragonarlo a Clark Kent. Ha appena scoperto di essere un alieno e si chiede cose tipo 'Posso volare? Posso vedere attraverso le cose?'", ha detto Whittle.

American Gods 3: Le anticipazioni

Nella terza stagione, Shadow cerca di sfuggire a questo destino andando ad abitare nell'idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin, e di creare il proprio destino da sé, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas. Ma presto scopre che le acque apparentemente calme della sua città hanno sorgenti profonde, oscure, dalle quali non puoi scappare solo perché sei un dio. L’unica scelta – ed è una scelta obbligata - è decidere che tipo di dio essere. Ma Lakeside non è l'unico arco narrativo della stagione. Gaiman e il nuovo showrunner Charles H. Eglee hanno sviluppato delle nuove storie per gli altri personaggi: Wednesday assume la brillante Cordelia (Ashley Reyes, regolare dalla prossima stagione) per gestire tutte le sue esigenze tecnologiche; l'ex moglie di Shadow, Laura (Browning) passa da "essere morta a essere ancora più morta", ha detto Gaiman, e alla fine si imbarca in un'avventura con Salim (Omid Abtahi); e la Bilquis interpretata da Badaki intraprende un viaggio nel suo passato.