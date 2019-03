American Gods 2 da oggi su Amazon Prime Video: La guerra dei Vecchi Dèi si avvicina

È stata una lunga attesa, ma sembra che ne sia valsa la pena. Quasi due anni dopo il finale della prima stagione, American Gods torna in tv con un secondo ciclo di episodi, in Italia disponibile in streaming su Prime Video di Amazon ogni lunedì a partire dall'11 marzo. Poco è cambiato dall'ultima volta: l'azione riparte pressoché dal punto in cui l'avevamo lasciata e la prima buona notizia è che vecchi e nuovi dei sono ancora all'altezza del loro nome.

Come ricorderete, Wednesday (interpretato Ian McShane) si era rivelato come l'antico dio norreno della guerra Odino, cosa che aveva lasciato alquanto confuso la sua guardia del corpo, Shadow Moon (Ricky Whittle). Ora diretti verso l'House on the Rock, un luogo meraviglioso dove i Vecchi Dei si radunano in vista - almeno nelle intenzioni di Wednesday - della guerra contro quelle divinità moderne che sempre di più stanno affascinando la società, i due, la moglie cadavere di Shadow, Laura (Emily Browning), Mad Sweeney (Pablo Schreiber) e alcuni altri arrivati in Wisconsin si trovano ben presto ad affrontare un attacco armato ordinato da Mr. World (Crispin Glover), che finisce col dividere il gruppo quando Shadow, nel tentativo di salvarli, viene rapito dai Nuovi Dei. Il tempo di salutare chi non ce l'ha fatta e via alla controffensiva, in una seconda stagione che procede a passo spedito verso quella resa dei conti finale che attendiamo.

Ancora visivamente spettacolare e in alcuni momenti brutale quasi fino a provocare il vomito, la seconda stagione di American Gods si concentra maggiormente sul personaggio di Shadow Moon e sul suo passato, come si ha modo di apprezzare nel secondo episodio. Un altro aspetto di cui essere entusiasti è poter vedere finalmente tutti questi personaggi con le loro diverse caratteristiche ed eccentricità interagire tra loro, così come il fatto che Bilquist (Yetide Badaki) abbia un ruolo per ora non del tutto chiaro. Nel frattempo, il viaggio attraverso l'America continua. I protagonisti raggiungeranno nuovi luoghi, e tra questi Cairo nell'Illinois avrà una parte importante nel prosieguo della storia, come sanno bene i lettori del romanzo di Neil Gaiman di cui la serie è l'adattamento, ma anche altre epoche, inclusa una molto lontana, per meglio conoscere le storie di tutti loro. Per quanto riguarda i nuovi personaggi, l'aggiunta certamente più rilevante è New Media (Kahyun Kim), una sorta di rimpiazzo per la Media dell'assente Gillian Anderson, la quale simboleggia il ruolo dei social media nell'America di oggi. Lei, come un assaggio di tutto il resto, ci era stata già mostrata nel trailer ufficiale che vi riproponiamo qui di seguito, nel caso in cui non foste già corsi su Prime Video.