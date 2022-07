American Gigolo: Jon Bernthal è un sexy amante caduto in disgrazia nel trailer ufficiale del remake

News Serie TV

La nuova serie, remake del film con Richard Gere, debutterà negli Stati Uniti a settembre.

Il fascino, la spavalderia e i muscoli scolpiti possono salvarti in molte occasioni... ma non in tutte. Dall'11 settembre, il protagonista di The Punisher e We Own This City Jon Bernthal sarà di nuovo in tv con American Gigolo, adattamento per il piccolo schermo dell'omonimo film di culto del 1980 con Richard Gere, del quale la rete via cavo Showtime ha diffuso il trailer ufficiale.





American Gigolo: La trama e il resto del cast

Bernthal veste i raffinati e non sempre necessari panni di Julian Kaye, un uomo uscito di prigione 15 anni dopo un’ingiusta condanna per omicidio. Mentre affronta rapporti complicati con la sua innamorata di allora Michelle (Gretchen Mol, Boardwalk Empire), la madre tormentata e le persone che lo hanno tradito, Julian lotta per trovare il suo posto nell'odierna industria del sesso di Los Angeles. "Penso di voler tornare di nuovo a lavorare", dichiara lui nel trailer. Poi si vede Isabelle (Lizzie Brocheré, American Horror Story), un'ereditiera nel giro della prostituzione, schiaffeggiarlo, togliersi la vestaglia e dire: "Mostrami cosa sai fare".

Nella serie recitano anche Rosie O'Donnell (SMILF) con il ruolo della detective Sunday, la quale sta ancora cercando la verità sull'omicidio che ha portato Julian in prigione; Leland Orser (Berlin Station) di Richard Stratton, un magnate delle tecnologie che si è fatto da sé; e Wayne Brady (How I Met Your Mother) di Lorenzo, il migliore amico e mentore di Julian.