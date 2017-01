American Crime Story: Una prossima stagione sullo scandalo Clinton-Lewinsky

Dopo Il caso O.J. Simpson e in attesa di esplorare nel 2018 le drammatiche vicende dell'uragano Katrina e dell'assassinio dello stilista italiano Gianni Versace, American Crime Story ha mosso passi importanti per definire un'altra delle sue prossime stagioni.

Secondo The Hollywood Reporter, i produttori esecutivi della serie antologica di FX hanno opzionato i diritti del libro di Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, che esamina lo scandalo sessuale che nella metà degli Anni '90 coinvolse l'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky, incidente che portò all'impeachment e successivamente all'assoluzione del Comandante in Capo. Toobin è lo stesso autore di The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson, il libro di cui la pluripremiata Il caso O.J. Simpson (in onda per la prima volta in chiaro ogni lunedì alle ore 21:05 su Rai4) è l'adattamento.

Benché la seconda sia la sola stagione al momento ordinata ufficialmente e un eventuale ciclo incentrato sullo scandalo Clinton-Lewinsky non andrebbe in onda prima di un paio di anni, secondo THR i produttori hanno già avviato i casting per i ruoli della Lewinsky e di Linda Tripp, l'ex impiegata della Casa Bianca e del Pentagono che registrò le bollenti conversazioni telefoniche nelle quali la stagista "confessò" candidamente della sua relazione sessuale con il Presidente.

Pochi giorni fa, al press tour invernale della Television Critics Association, il presidente di FX John Landgraf ha annunciato che ragioni creative, così come l'ambizione e maggiori difficoltà nel processo di documentazione ritarderanno l'arrivo in tv di Katrina, la seconda stagione, fino al 2018, sebbene questa dovrebbe precedere Versace/Cunanan solo di sei mesi.