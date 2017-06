American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, nuove foto e Finn Wittrock nel cast

I protagonisti di The Assassination of Gianni Versace, seconda (e non più terza) stagione di American Crime Story in onda nel 2018, si mostrano nelle nuove foto ufficiali pubblicate da Entertainment Weekly, che ha dedicato la cover story del nuovo numero in edicola al pluripremiato drama antologico di FX, annunciando inoltre l'ingaggio dell'attore di American Horror Story Finn Wittrock per un ruolo prominente.

La nuova stagione si concentra sull'assassinio sui gradini della sua villa a Miami Beach del leggendario stilista italiano Gianni Versace nell'estate del 1997, che si ritiene sia stato commesso dal serial killer Andrew Cunanan, un tossicodipendente dedito alla prostituzione omosessuale, il quale non poté essere interrogato né a suo carico fu istituito un processo perché trovato senza vita alcuni giorni dopo. Gli scatti mostrano Édgar Ramírez e Penélope Cruz nei panni dei fratelli Versace, Gianni e Donatella, mentre Ricky Martin e Darren Criss interpretano Antonio D'Amico, il fidanzato di Gianni, e Cunanan.

Nel cast di American Horror Story dalla quarta stagione, per Ryan Murphy anche nel film tv The Normal Heart, in The Assassination of Gianni Versace Wittrock interpreterà Jeff Trail, un amico di Cunanan passato alla storia come la prima vittima della sua follia omicida.