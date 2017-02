American Crime Story: Sarah Paulson nella stagione 4, sarà Monica Lewinsky?

In un'intervista con E! News, il produttore esecutivo di American Crime Story Ryan Murphy ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi secondo le quali una prossima stagione della serie antologica si concentrerà sul clamoroso scandalo sessuale che negli Anni '90 coinvolse l'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky, rivelando inoltre un paio di nuovi dettagli molto interessanti.

Si tratta di fatto della quarta stagione, le cui riprese cominceranno alla fine di quest'anno. Murphy ha detto inoltre che Sarah Paulson sarà un membro del cast, nei panni di un personaggio ancora da stabilire. Dopo la straordinaria interpretazione dell'avvocato Marcia Clark nella prima stagione, Il caso O.J. Simpson, per la quale è stata premiata con l'Emmy, il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award, il Critics' Choice Television Award e il Television Critics Association Award, Paulson s'impone come un'attrice con tutti i crismi per un ruolo centrale come dovrebbe esserlo Lewinsky, ma il produttore non si è espresso al riguardo, rivelando soltanto che sicuramente non interpreterà Hillary Clinton.

Basata sul libro di Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, la quarta stagione seguirà Katrina, il secondo ciclo di episodi (in onda nel 2018) incentrato sul devastante uragano omonimo che nel 2005 colpì la Louisiana e sulle drammatiche conseguenze che la città di New Orleans si trovò ad affrontare nei giorni successivi, e Versace/Cunanan, la terza stagione incentrata sull'assassinio a Miami Beach nell'estate del 1997 del leggendario stilista italiano Gianni Versace.