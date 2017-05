American Crime Story: Penélope Cruz circondata da fusti mezzi nudi nella prima foto ufficiale

Come per qualsiasi cosa fatta da Ryan Murphy, American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace è tra gli appuntamenti televisivi più attesi del 2018, sia per la clamorosa nuova storia che andrà a raccontare sia per il cast stellare che coinvolge. Entertainment Weekly mette altra carne sul fuoco pubblicando la prima foto ufficiale di Penélope Cruz nei panni di Donatella Versace.

La donna, che ha preso il controllo della casa di moda del fratello Gianni dopo il suo assassinio nel 1997, veste un provocante abito rosa shocking fiancheggiata da due muscolosi uomini in slip, mentre siede nei pressi della piscina di Villa Casa Casuarina, la tenuta di Miami Beach dove Gianni viveva e sui cui scalini Andrew Cunanan, un tossicodipendente dedito alla prostituzione omosessuale, lo uccise a colpi di pistola.

La terza stagione di American Crime Story, girata in parte proprio a Villa Casa Casuarina, ora un hotel e ristorante, coinvolge anche Édgar Ramírez nel ruolo di Gianni Versace, Ricky Martin del suo fidanzato Antonio D'Amico, Darren Criss (Glee) di Cunanan e Max Greenfield (New Girl).