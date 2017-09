American Crime Story: Il primo teaser di The Assassination of Gianni Versace

Durante la premiere di American Horror Story: Cult, in onda negli Stati Uniti martedì scorso, FX ha mostrato al pubblico il primo teaser di The Assassination of Gianni Versace, seconda stagione dell'altra serie antologica di Ryan Murphy, American Crime Story.

Atteso per l'inizio del prossimo anno, il nuovo ciclo di episodi si concentra sull'assassinio sui gradini della sua villa a Miami Beach del leggendario stilista italiano Gianni Versace (interpretato da Édgar Ramírez) nell'estate del 1997, che si ritiene sia stato commesso dal serial killer Andrew Cunanan (Darren Criss), un giovane tossicodipendente dedito alla prostituzione omosessuale, il quale non poté essere interrogato né a suo carico fu istituito un processo perché trovato senza vita alcuni giorni dopo. Il cast include Penélope Cruz nei panni di Donatella Versace, la sorella di Gianni, e Ricky Martin in quelli di Antonio D'Amico, il di lui fidanzato.