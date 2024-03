AMC salva Snowpiercer: La quarta e ultima stagione arriverà in tv!

News Serie TV

Gli ultimi episodi della serie post-apocalittica arriveranno in tv negli Stati Uniti nel 2025.

Il ghiaccio si è sciolto, restituendo la vita a Snowpiercer. La serie post-apocalittica basata sull'omonimo film del 2013, cancellata dalla rete americana TNT all'inizio dello scorso anno prima dell'arrivo sugli schermi della già ultimata quarta stagione, è stata salvata dalla concorrente AMC, che porterà in tv e in streaming su AMC+ gli ultimi episodi il prossimo anno.

Snowpiercer: La stagione 4 arriverà in tv grazie a AMC

"Snowpiercer è un'esperienza da brivido che tiene incollati alla sedia con una fanbase fedele - simile agli appassionati fandom che seguono i nostri franchise più grandi - e una gradita aggiunta a AMC e AMC+" ha dichiarato in un comunicato Ben Davis, vicepresidente esecutivo della programmazione originale presso AMC Networks e AMC Studios. "Non vediamo l'ora di dare agli spettatori l'opportunità di godersi le prime tre stagioni entro fine anno, in previsione dell'arrivo di una straordinaria quarta stagione guidata da Paul Zbyszewski e da questo cast stellare, in onda in anteprima nel 2025".

Lo showrunner Paul Zbyszewski ha aggiunto: "Siamo davvero entusiasti che il treno abbia trovato finalmente una casa, e siamo incredibilmente grati a tutti in AMC e Tomorrow Studios per aver dato ai fan di Snowpiercer la possibilità di godersi la quarta stagione con tutto il duro lavoro che il cast e la troupe fantastici ci hanno messo dentro".

Nel gennaio del 2023, Snowpiercer era stata cancellata a TNT sulla scia della fusione tra WarnerMedia e Discovery Inc. e i conseguenti interventi della nuova realtà Warner Bros. Discovery per rimodulare le spese di questa e delle reti sorelle TBS e TruTV, rimaste progressivamente senza sceneggiati originali. "È stata una decisione difficile", avevano detto i vertici in una nota. Nel frattempo, l'amministratore delegato di Tomorrow Studios Marty Adelstein aveva cercato di rassicurare i fan affermando che "amiamo Snowpiercer e crediamo che la quarta stagione completi una storia con una grande capacità che intratterrà gli spettatori mentre esplora le questioni del cambiamento climatico e della guerra di classe. Siamo talmente appassionati di questa serie che abbiamo acquisito i diritti per controllare il franchise. Speriamo di trovare presto il partner perfetto e concludere un grande viaggio con l'ultima stagione".