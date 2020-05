Amazon Prime Video porta in Italia Little Fires Everywhere, la miniserie con Reese Witherspoon e Kerry Washington

News Serie TV

Il mystery drama in streaming dal 22 maggio con la versione originale sottotitolata.

Sarà Amazon Prime Video a proporre in Italia Little Fires Everywhere, attesissima miniserie con Reese Witherspoon e Kerry Washington basata sull'apprezzato romanzo di Celeste Ng Tanti piccoli fuochi. Il mystery drama di 8 episodi, negli Stati Uniti conclusosi lo scorso mese, sarà disponibile in streaming con la versione originale sottotitolata il 22 maggio, mentre per la versione doppiata in italiano bisognerà attendere qualche mese mentre gli studi di doppiaggio stanno riprendendo in questi giorni le proprie attività dopo il lockdown.

La trama e il cast e il trailer di Little Fires Everywhere

In un sobborgo dell'Ohio, la quiete è interrotta dall'arrivo di Mia (Washington), madre single dal passato oscuro. Dopo aver preso in affitto un suo appartamento, l'ultima arrivata fa amicizia con Elena (Witherspoon), madre perfetta di quattro splendidi figli. L'idillio però finisce quando si viene a sapere che la migliore amica di Elena è in causa per l'ottenimento della custodia di un bambino contro la madre naturale. Una battaglia legale che divide Shaker Heights e Mia ed Elena, spingendo quest'ultima a scoprire quali segreti sconcertanti stia nascondendo l'altra, a costo di lacerare la serenità della propria famiglia. Nel cast stellare anche Joshua Jackson (The Affair) nel ruolo del marito di Elena e dell'avvocato dei due aspiranti genitori, interpretati da Rosemarie DeWitt (L'ultimo tycoon) e Geoff Stults (Il risolutore), e Jesse Williams (Grey's Anatomy) di un ricco operatore finanziario che da anni sta cercando senza successo di avere un figlio.





Le dichiarazioni

"Reese Witherspoon e Kerry Washington hanno guidato Little Fires Everywhere in veste di produttrici di talento, con le loro case di produzione Hello Sunshine e Simpson Street, oltre ad esserne straordinarie interpreti", ha dichiarato la presidente di Amazon Studios Jennifer Salke in un comunicato. "Insieme a Liz Tigelaar hanno creato quel genere di contenuto televisivo emozionante ed esclusivo che i nostri clienti amano, perfetto per gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo. C'è un grande fervore attorno a questo show da parte dei fan del romanzo e, per questo motivo, siamo molto felici di annunciarne la disponibilità per i clienti Prime".

Le due protagoniste hanno aggiunto: "In Hello Sunshine e in Simpson Street, siamo molto felici di avere Amazon come primo partner internazionale di Little Fires Everywhere. Jen Salke e il team Amazon hanno condiviso con noi la passione per questa storia spettacolare fin dall'inizio, rendendo Amazon il posto perfetto per il pubblico internazionale".