Amazing Stories: La serie tv di Steven Spielberg in uno spettacolare trailer ufficiale

Remake dell'omonima serie degli anni '80, è attesa su Apple TV+ per il 6 marzo.

A più di trent'anni dall'ultima volta, Steven Spielberg torna in tv con una nuova versione di Amazing Stories, l'iconica serie di fantascienza che ha trasportato il pubblico in mondi di meraviglia, possibilità e immaginazione attraverso la lente di alcuni dei registi e sceneggiatori più brillanti e visionari. Di ieri e, ora, di oggi. Il remake dell'antologia, affidato alle mani sapienti degli ideatori di C'era una volta Adam Horowitz e Edward Kitsis, si mostra in uno spettacolare trailer ufficiale in attesa del debutto sul nuovo servizio di video in streaming Apple TV+ il prossimo mese.





Ma chi sono questi registi e questi sceneggiatori? Nel primo caso si va da Mark Mylod (Succession, Il Trono di Spade) a Chris Long (The Americans), da Michael Dinner (Unbelievable) a Sylvain White (The Rookie) e Susanna Fogel (Utopia). Nel secondo, invece, da Don Handfield e Richard Rayner (Knightfall) a Leah Fong (C'era una volta) e Jessica Sharzer (American Horror Story). Nella clip si possono ammirare strani fenomeni nel cielo e persone con i super poteri. A essere testimoni di queste stranezze, cercare di comprenderle, abbracciarle o combatterle sono Dylan O'Brien (Teen Wolf), Victoria Pedretti (YOU), Sasha Alexander (Rizzoli & Isles), Edward Burns (Public Morals), Kerry Bishé (Narcos), Austin Stowell (Il ponte delle spie), Josh Holloway (Lost) e Robert Forster (Twin Peaks), scomparso lo scorso ottobre e qui in uno dei suoi ultimi ruoli.

Si parte il 6 marzo con l'episodio The Cellar. Ne seguiranno altri quattro - The Rift, Signs of Life, Dynoman and the Volt e The Heat - ogni venerdì.