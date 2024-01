Amanda Seyfried in tv con la miniserie Long Bright River

News Serie TV

Il thriller si basa sul romanzo di successo scritto da Liz Moore I cieli di Philadelphia.

Nuova avventura televisiva per Amanda Seyfried. L'attrice di The Dropout, premiata con l'Emmy per il suo ruolo nella miniserie di Hulu, ha firmato con un altro servizio streaming, Peacock, per il ruolo di protagonista in Long Bright River, miniserie basata sul romanzo bestseller di Liz Moore I cieli di Philadelphia, progetto del quale Seyfried sarà anche la produttrice esecutiva.

Long Bright River: La trama della miniserie con Amanda Seyfried

Scritto dalla stessa Moore con Nikki Toscano (Hunters, Revenge), Long Bright River si presenta come un thriller ad alta tensione incentrato su Mickey (Seyfried), un'agente di polizia che pattuglia un quartiere di Philadelphia duramente colpito dalla crisi degli oppioidi. Quando nel quartiere iniziano a verificarsi diversi omicidi, Mickey si rende conto che la sua storia personale potrebbe essere collegata al caso.

Nel libro, la protagonista è una madre single che a Kensington, il quartiere dov'è cresciuta, cerca di tenere d'occhio l'amata sorella Kacey, che vive per strada e si prostituisce per una dose. Un giorno, Kacey scompare, proprio nel momento in cui qualcuno comincia a uccidere le prostitute del quartiere. Mickey teme che sua sorella possa essere la prossima vittima e con l'aiuto del suo ex partner, Truman, inizia a cercarla, rivelando una verità che lei stessa prova a negare con tutte le sue forze.

"Siamo entusiasti che Amanda Seyfried sarà la protagonista di questa serie su come coloro che inizialmente sono percepiti come vittime possano unirsi per riconquistare il loro potere", hanno affermato Moore e Toscano in un comunicato. "La storia familiare di Moore e il suo lavoro con organizzazioni di riduzione del danno e di servizio alla comunità di Philadelphia hanno ispirato la serie, che mira a ritrarre con comprensione la vita di coloro che lottano con la dipendenza e dei membri della famiglia che li amano".