Amadeus: Svelate le prime immagini della serie Sky Original sul prodigio musicale e la sua rivalità con Salieri

Emanuele Manta
8

Ecco le prime foto ufficiali della nuova serie Amadeus, in arrivo su Sky e in streaming su NOW prossimamente.

Genio, rivalità, vendetta. La nuova serie Sky Original Amadeus, attesa in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW prossimamente, re-immagina la leggendaria rivalità tra il prodigio musicale Wolfgang 'Amadeus' Mozart, interpretato da Will Sharpe (Too Much, The White Lotus), e l'invidioso compositore di corte Antonio Salieri, riportato in vita da Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal), ritratti nelle prime foto ufficiali.

Amadeus: La trama della nuova serie tv

Basata sulla acclamata opera teatrale di Peter Shaffer, audacemente adattata dall'ideatore di Black Doves Joe Barton, Amadeus esplora in cinque episodi l'ascesa fulminea e la caduta leggendaria di uno dei compositori più iconici della storia - e virtuosa rockstar del XVIII secolo -, Wolfgang 'Amadeus' Mozart. Quando il venticinquenne Amadeus arriva nella vivace Vienna del Settecento, non più un bambino prodigio e desideroso di libertà creativa, il suo destino si intreccia con due figure fondamentali: la sua futura moglie Constanze Weber (Gabrielle Creevy, Black Doves), di incrollabile fedeltà, e il devotissimo compositore di corte Antonio Salieri. Mentre il genio di Amadeus continua a sbocciare nonostante i suoi demoni interiori, una reputazione controversa e lo scetticismo della conservatrice corte viennese, Salieri è sempre più tormentato da quello che percepisce come un dono divino.

Amadeus

Amadeus

Amadeus diventa una minaccia a tutto ciò che egli considera sacro: il suo talento, la sua reputazione e persino la sua fede in Dio. Salieri giura di distruggerlo. Quella che nasce come una rivalità professionale si trasforma in un'ossessione profondamente personale, destinata a durare trent'anni, e a culminare in una confessione di omicidio e in un disperato tentativo di legare per sempre il proprio nome all'eredità di Mozart.

Emanuele Manta
