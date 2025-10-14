Amadeus: Il teaser trailer della serie che fa rivivere la rivalità tra Mozart e Salieri

News Serie TV

Will Sharpe e Paul Bettany sono Wolfgang "Amadeus" Mozart e Antonio Salieri nella nuova serie in arrivo a dicembre su Sky e in streaming su NOW: il teaser trailer di Amadeus.

Genio, rivalità, vendetta sono le tre parole che riassumono la tensione e la potenza narrativa di Amadeus, la nuova serie Sky Original che debutterà a dicembre su Sky e in streaming su NOW . La serie, ispirata all'acclamata opera teatrale di Peter Shaffer e adattata per il piccolo schermo da Joe Barton (Black Doves, Giri/Haji), riporta alla luce una delle faide più celebri della storia della musica: quella tra Wolfgang "Amadeus" Mozart e Antonio Salieri. Sky ha diffuso il teaser trailer che trovate qui sotto in cui vediamo i due compositori rivali interpretati da Will Sharpe (The White Lotus, Too Much), nei panni del geniale ma tormentato Mozart, e Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal) in quelli dell'invidioso e devoto Salieri.

La trama di Amadeus

Ambientata nella Vienna del Settecento, Amadeus racconta in cinque episodi l'ascesa fulminea di Mozart, una vera e propria rockstar del suo tempo, nonché una figura rivoluzionaria del panorama musicale europeo. Quando, a 25 anni, Wolfgang arriva a corte, non è più il bambino prodigio che tutti conoscevano, ma un giovane adulto deciso a conquistare la propria libertà creativa. Accanto a lui ci sono due figure chiave: Constanze Weber, interpretata da Gabrielle Creevy (Black Doves), sua futura moglie e sostenitrice incrollabile, e Antonio Salieri, compositore ufficiale della corte, profondamente religioso e fedele all’ordine costituito. La crescente fama di Amadeus, il suo talento fuori dal comune e la sua personalità irriverente sconvolgono l’equilibrio della corte e, soprattutto, l’animo di Salieri.

Una rivalità che è passata alla storia

Salieri non riesce a concepire come Dio abbia potuto donare un simile talento a un uomo tanto imperfetto e irriverente. Inizia così una discesa nella gelosia e nella vendetta, in cui l'ammirazione si trasforma in odio e l’invidia diventa ossessione. Quella che parte come una rivalità professionale si evolve in un conflitto personale, spirituale, destinato a durare trent'anni e a culminare in una drammatica confessione di omicidio.

Il cast e il team di produzione

Oltre ai protagonisti Sharpe, Bettany e Creevy, il cast include anche Rory Kinnear (The Diplomat, Skyfall) nel ruolo dell'Imperatore Giuseppe, Lucy Cohu nei panni di Cecilia Weber e Jonathan Aris che interpreta Leopold Mozart. Ényì Okoronkwo è Da Ponte. Completano il cast stellare Jessica Alexander, Hugh Sachs, Paul Bazely, Rupert Vansittart, Anastasia Martin, Nancy Farino, Olivia-Mai Barrett, Viola Prettejohn e Jyuddah Jaymes.

Amadeus è una produzione Two Cities Television (parte di STV Studios), in collaborazione con Sky Studios. I registi sono Julian Farino (Giri/Haji) e Alice Seabright (Chloe, Sex Education), mentre tra i produttori esecutivi ci sono anche lo stesso Will Sharpe, Paul Bettany, Joe Barton e John Griffin.