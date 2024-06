Altro che vampiri, Sarah Michelle Gellar dovrà vedersela con Dexter Morgan nella serie tv prequel

News Serie TV

L'attrice raggiunge i precedentemente annunciati Patrick Dempsey e Christian Slater.

Sarah Michelle Gellar entra nella mitologia di Dexter! L'ammazzavampiri più famosa della tv, per sette stagioni protagonista della serie di culto Buffy, reciterà in Dexter: Original Sin, lo spin-off prequel di Dexter atteso prossimamente su Paramount+. L'attrice, reduce dalla breve esperienza di Wolf Pack, un'altra serie del servizio streaming, raggiunge un cast sempre più stellare che include il veterano di Grey's Anatomy Patrick Dempsey e la star di Mr. Robot Christian Slater.

La trama di Dexter: Original Sin e il ruolo di Sarah Michelle Gellar

Scritta dallo showrunner di Dexter Clyde Phillips, Original Sin è ambientata nella Miami del 1991, 15 anni prima che il pubblico incontrasse Dexter per la prima volta, e segue quest'ultimo mentre passa da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre, Harry, adotta un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare che il giovane Dexter deve affrontare mentre inizia uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Gellar interpreterà Tanya Martin, la direttrice della Scientifica di Miami e il nuovo capo di Dexter. Come sappiamo dalle notizie precedenti, quest'ultimo avrà il volto della star di Tenebre e ossa Patrick Gibson. Slater interpreterà suo padre, Harry, mentre Dempsey ha ottenuto il ruolo di Aaron Spencer, a capo della Omicidi. Il resto del cast include Molly Brown (Billions) nel ruolo di Debra Morgan, la sorella del protagonista; James Martinez (Love, Victor) e Christina Milian (Step Up: High Water) dei detective Angel Batista e María LaGuerta; Alex Shimizu (The Blacklist) dell'analista forense Vince Masuka; e Reno Wilson (Good Girls) di Bobby Watt, partner e confidente di lunga data di Harry.

"Sarah Michelle Gellar è un'icona della cultura pop che completa in modo perfetto il nostro cast di prim'ordine, che include tra gli altri Christian Slater e Patrick Dempsey", ha affermato la direttrice creativa di Showtime/MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks Nina L. Diaz in un comunicato. "Siamo entusiasti di vederla tornare nella famiglia Showtime/MTV Entertainment Studios e unirsi alla storia delle origini del franchise Dexter".