Altri episodi di Una mamma per amica? La risposta di Alexis Bledel

Attendevamo un finale da anni e, sebbene il cerchio sia stato chiuso, Una mamma per amica: Di nuovo insieme ci ha lasciato con un clamoroso colpo di scena e la voglia matta di saperne di più. È lecito chiedersi quindi se Netflix darà un seguito al recente revival dell'amata serie tv, ammesso che gli attori siano disposti a tornare in quei panni ancora una volta. Se avete già buttato giù una lista dei loro nomi, mettete pure una spunta verde accanto ad Alexis Bledel.

Al press tour invernale della Television Critics Association per promuovere il suo nuovo show, The Handmaid's Tale di Hulu, l'attrice ha risposto così a chi le ha chiesto se ci saranno altri episodi di Gilmore Girls: "Vogliamo raccontare una grande storia. Di nuovo insieme è venuta alla luce in modo naturale, in un certo senso. Ci siamo riuniti per i fan a Austin [all'ATX Television Festival], e questo ci ha dato lo slancio per tornare insieme in tempi brevi. Credo che la maggior parte di noi desideri semplicemente raccontare una buona storia, e penso sia stato questo a riunirci in Di nuovo insieme. L'unica cosa che posso dire su una futura nuova stagione della serie è che dipenderà dalla storia e, sicuramente, dalle tempistiche".

"Abbiamo fatto tutto ciò come qualcosa di auto-conclusivo. Per noi è stato come: 'Questo è un anno nella vita. Questo è il modo in cui finisce'", ha proseguito Bledel. Ma può esserci dell'altro? "Tutto vive nell'immaginazione di Amy [Sherman-Palladino]. Lei ha una visione molto chiara, ce l'ha sempre, diversamente da noi. Inclusi Netflix e Warner Bros., abbiamo tutti lavorato [in Di nuovo insieme] pensando 'Questo è quanto'. Quindi, in realtà, non si è parlato molto di 'Ci sarà dell'altro?'. Per quanto mi riguarda, lavorerò con Amy ogni volta vorrà scrivere qualcosa per me. Ma non ho sentito niente. Non c'è stata ancora nessuna conversazione in merito".