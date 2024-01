Ally McBeal: Calista Flockhart si dice pronta per un revival

News Serie TV

L'attrice si è recentemente riunita con il cast del legal dramedy di culto e sta per tornare in tv con un ruolo nella stagione 2 di FEUD.

C'era da aspettarsi che la recente reunion del cast di Ally McBeal agli Emmy avrebbe scatenato le speculazioni su un potenziale revival dell'amato legal dramedy di fine anni '90, eventualità che non lascia la protagonista Calista Flockhart indifferente. In un'intervista con Entertainment Tonight alla premiere della sua nuova serie FEUD: Capote vs. The Swans, l'attrice ha affermato che sarebbe pronta a una simile eventualità.

Ally McBeal: Calista Flockhart favorevole a un revival

"Credo che ci siano delle persone che stanno parlando di un revival, ma non ne so molto", ha esordito Flockhart. Dal 1997 al 2002, l'attrice ha affascinato e divertito il pubblico nei panni di Ally McBeal, una giovane avvocata che lavora presso uno studio legale di Boston. Non solo abbiamo seguito le sfide professionali sue e dei suoi colleghi, nella serie di David E. Kelley ci siamo appassionati anche alle loro vite private e sentimentali. "Sarei della partita... Certo, sono sempre pronta" ha aggiunto Flockhart rispondendo alla domanda se sarebbe disposta a riprendere il suo iconico ruolo.

Il rinnovato interesse verso Ally McBeal segue la reunion dell'attrice con le ex co-star Greg Germann, Peter MacNicol e Gil Bellows durante la cerimonia di premiazione degli Emmy all'inizio del mese, dove hanno ballato sulle note di You're the First, the Last, My Everything di Barry White in una riproduzione del famigerato bagno unisex dello studio legale Cage & Fish. In quell'occasione Flockhart aveva detto: "Ho amato lavorare con Peter, Gil e Greg. Ed è ancora lo stesso. L'intero cast di Ally McBeal era così talentoso, magico, e lo show creato dal brillante vincitore di 11 Emmy David E. Kelley innovativo, rivoluzionario, mostrandoci un bambino danzante e bagni unisex. Ally McBeal ha sfidato le convenzioni con umorismo e umanità".