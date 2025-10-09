TGCom24
All's Fair: Il trailer ufficiale italiano del legal drama con Kim Kardashian, Naomi Watts e un cast stellare

Carolina Mautone

Creata dal prolifico Ryan Murphy, All's Fair debutta su Disney+ il 4 novembre, in contemporanea con gli Stati Uniti. Nel cast anche Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka e Glenn Close.

All's Fair: Il trailer ufficiale italiano del legal drama con Kim Kardashian, Naomi Watts e un cast stellare

In amore e in tribunale non si fanno compromessi. Lo scopriremo guardando All's Fair, il nuovo, scintillante legal drama firmato da Ryan Murphy (già dietro American Horror Story, Glee, Monster). Disney+ ha svelato il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita che è la stessa di quella americana. La serie, che vanta un cast d'eccezione prevalentemente femminile, debutterà martedì 4 novembre in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con tre episodi disponibili al lancio, poi proseguirà con un nuovo appuntamento ogni martedì. A giudicare dal trailer, dobbiamo prepararci a farci travolgere da uno tsunami di carisma, potere femminile e intrighi.

All's Fair: La trama e il cast della nuova serie di Ryan Murphy

All's Fair attira immediatamente l'attenzione soprattutto grazie a un cast guidato da Kim Kardashian che interpreta l'inflessibile avvocata divorzista Allura Grant. Accanto a lei troviamo Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson, Niecy Nash, Teyana Taylor e molte altre star di primissimo piano.
La serie racconta la storia di un gruppo di avvocate divorziste che, stufe di lavorare in uno studio dominato dagli uomini, decidono di fondare un loro studio legale: un regno al femminile dove talento, ambizione e segreti esplosivi convivono tra le pareti di vetro e marmo. In un mondo in cui i soldi parlano e l'amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a partecipare al gioco, ma lo cambiano.

La protagonista, Allura Grant (Kardashian), è la professionista più quotata di Los Angeles nel campo dei divorzi miliardari. Accanto a lei, un team di colleghe formidabili: Liberty Ronson (Naomi Watts), Emerald Greene (Niecy Nash-Betts), Milan (Teyana Taylor), Carrington Lane (Sarah Paulson) e Dina Standish (Glenn Close), solo per citarne alcune. Scopriremo come le loro forti personalità scaridineranno le regole del gioco per scriverne di nuove, sotto i riflettori della stampa e nei corridoi dei tribunali più temuti d'America.

All's Fair

Il team di produzione

Prodotta da 20th Television in collaborazione con Ryan Murphy Television, la serie vede lo stesso Murphy come regista e showrunner, affiancato da nomi di spicco come Jon Robin Baitz (Brothers & Sisters, Feud), Joe Baken, Jamie Pachino e altri. Le protagoniste principali (Kardashian, Paulson, Watts, Close e Nash-Betts) sono anche produttrici esecutive insieme a Kris Jenner, Anthony Hemingway (anche regista), Alexis Martin Woodall e altri veterani della serialità americana.

Star diventa Hulu su Disney+

All's Fair arriva in un momento di svolta per Disney+: Hulu ha preso ufficialmente il posto del brand Star, segnando un cambio strategico nell'offerta di contenuti di General Entertainment (per gli utenti, però, non cambia nulla). E proprio All’s Fair è uno dei titoli che segnerà questo cambiamento, affiancandosi successi consolidati come Only Murders in the Building e Shōgun.

Seguici su Google News
Carolina Mautone
