Alex Rider: Il trailer ufficiale della serie basata sui romanzi di Anthony Horowitz

La spia adolescente, portata già al cinema nel film Stormbreaker, è anche in TV con il volto di Otto Farrant.

Alex Rider è più agguerrito che mai nel trailer ufficiale dell'omonima serie tratta dalla fortunata saga di romanzi di Anthony Horowitz. Prodotto Sony Pictures Television con lo sceneggiatore Guy Burt, lo spy drama porta sul piccolo schermo le vicende di un adolescente londinese addestrato fin dall'infanzia per il pericoloso mondo dello spionaggio.

Alex Rider: La trama della Serie TV

Nella serie, basata sul secondo romanzo della saga intitolato Point Blanc (in Italia pubblicato con il titolo Operazione Gemini), Alex (interpretato da Otto Farrant, The White Queen) messo sotto pressione per indagare sulla morte di suo zio (e su come questa si colleghi all'assassinio di due miliardari di alto profilo), assume con riluttanza una nuova identità e va sotto copertura, come un agente non ufficiale dell'MI6, in un remoto collegio chiamato Point Blanc, un controverso istituto correzionale riservato ai figli ribelli degli ultra-ricchi. Mentre Alex scava più a fondo, scopre che gli studenti sono in realtà i soggetti di un piano inquietante che Alex dovrà fermare a rischio della sua vita.

Il cast

Oltre il protagonista (che subentra ad Alex Pettyfler, interprete dello stesso personaggio del film del 2006 basato sul primo romanzo del franchise, Stormbreaker) il cast della serie include Stephen Dillane (Il Trono di Spade), Vicky McClure (Line of Duty), Brenock O’Connor (Il Trono di Spade), Ronkẹ Adékọluẹ́jọ́, Ace Bhatt, Marli Siu (Dixi), Nyasha Hatendi (Casual) e Andrew Buchan (Broadchurch).

Nel Regno Unito, Irlanda, Australia, Germania e Austria, Alex Rider è stata proposta da Amazon Prime Video mentre negli Stati Uniti è stata acquisita da IMDb TV. In Italia, per il momento, non ha ancora trovato una casa.