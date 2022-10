Aldis Hodge sarà Alex Cross nella serie tv di Prime Video

News Serie TV

Il nuovo drama del servizio streaming si basa sui popolari romanzi di James Patterson.

Dopo Harry Bosch, Jack Ryan e Jack Reacher, un altro grande personaggio della letteratura contemporanea sta per arrivare su Prime Video con la propria serie tv, e il suo volto sarà quello dell'attore Aldis Hodge. Il servizio streaming ha scelto la star di City on a Hill e Leverage per il ruolo di Alex Cross, il detective e psicologo forense protagonista della longeva serie di romanzi di James Patterson, in Cross, adattamento scritto dallo stesso Ben Watkins di Duro a morire.

Cross: Chi è Alex Cross?

In Cross, il personaggio interpretato da Hodge ci sarà presentato come un detective e psicologo forense in grado di scavare nella psiche degli assassini e delle loro vittime, al fine di identificare - e quindi catturare - i colpevoli. Brillante, imperfetto e pieno di contraddizioni, Alex Cross è anche un padre di famiglia affettuoso. Determinato fino all'ossessione quando dà la caccia agli assassini, Alex è alla disperata ricerca di amore, ma l'omicidio di sua madre lo ha danneggiato fin troppo per riconoscerlo.

Hodge raccoglie il testimone dal grande Morgan Freeman, interprete del personaggio nei film Il collezionista e Nella morsa del ragno, e da Tyler Perry, protagonista del meno apprezzato Alex Cross: La memoria del killer. "James Patterson è tra i migliori ad affascinare il pubblico con i suoi romanzi innegabilmente avvincenti e siamo fiduciosi che, con la visione artistica di Ben Watkins, Cross farà lo stesso per i nostri clienti", ha affermato Vernon Sanders di Amazon Studios in un comunicato. "Siamo orgogliosi di lavorare con James, Ben e il talentoso Aldis Hodge, che sappiamo farà un lavoro eccezionale per dare vita ad Alex Cross".