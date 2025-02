Alan Ritchson fiducioso sul sequel di Blue Mountain State: "Faremo una quarta stagione"

News Serie TV

Una decisione sul ritorno in tv di Blue Mountain State è prevista entro un paio di mesi. La star Alan Ritchson fiduciosa sulla realizzazione di una quarta stagione.

Il ritorno in tv della comedy universitaria del 2010 Blue Mountain State è sempre più vicino al diventare realtà. Un anno dopo la notizia di un potenziale sequel a Prime Video, la star Alan Ritchson è tornata sulla questione durante un incontro con la stampa, lasciando intendere che il progetto ha compiuto notevoli progressi. Esattamente quanto affermano alcune fonti contattate da Deadline, secondo le quali lo sviluppo della nuova serie è alle fasi finali e una decisione sul suo eventuale ordine è prevista entro un mese o due.

Blue Mountain State: Alan Ritchson fiducioso sul sequel

"Lo stiamo mettendo a punto con Amazon" ha detto ai giornalisti Ritchson, in questi giorni impegnato con la promozione della terza stagione di Reacher, anch'essa per Prime Video. "Realizzeremo una quarta stagione; sto cercando di inserirlo nella mia agenda. Onestamente, penso che sarà la migliore stagione di BMS che abbiamo mai fatto. È così dannatamente divertente, ed è perfetta, nel modo in cui resuscitiamo i personaggi e li facciamo tornare in base a come se la passano oggi".

Considerato il successo di Reacher, Ritchson è una figura fondamentale per Prime Video e questo potrebbe incidere sulla decisione di ordinare nuovi episodi di Blue Mountain State. Il fatto che da diverse settimane si stia lavorando con determinazione per trovare una finestra negli impegni dell'attore è un'indicazione della volontà di tutti di far tornare lo show.

Creata da Chris Romano e Eric Falconer, Blue Mountain State ruota attorno alla squadra di football di un immaginario college statunitense e, in particolare, a tre sue matricole che devono adattarsi velocemente alla vita universitaria e destreggiarsi tra football, ragazze, lezioni e tanto nonnismo. Ritchson ha interpretato Thad, linebacker e capitano dei Goats, un bullo e fanatico dello sport. Stando alle precedenti indiscrezioni, nel sequel dovremmo ritrovare anche Darin Brooks e lo stesso Romano, interpreti di Alex, il quarterback dei Goats ossessionato dal divertimento, e Sammy, lo sfigato compagno di stanza di Alex e mascotte della squadra.