Aidan Turner di Poldark sarà Leonardo da Vinci in tv

La serie porta la firma di Frank Spotnitz, lo stesso de I Medici.

Frank Spotnitz ha dato un volto al suo Leonardo da Vinci. Nell'anno in cui ricorre il 500° anniversario della morte di uno dei più grandi geni dell'umanità, lo sceneggiatore e produttore esecutivo dietro I Medici ha riunito le forze con Rai e Lux Vide per portare sul piccolo schermo Leonardo, serie in lingua inglese incentrata sul talentoso scienziato, filosofo, architetto, pittore e scultore italiano, con il protagonista di Poldark Aidan Turner scelto come suo interprete.

Scritto da Spotnitz e Steve Thompson (Sherlock), e diretto da Daniel Percival (L'uomo nell'alto castello), il drama di otto episodi ritrarrà Leonardo come un outsider, addentrandosi nella vita e nel genio dell'artista e inventore attraverso gli occhi di una ragazza di nome Caterina, una delle sue modelle. Ogni episodio ruoterà attorno a uno dei capolavori di Leonardo, sebbene gli aspetti personali e avventurosi della sua vita prevarranno su quelli puramente artistici.

"Ritrarre il personaggio di Leonardo è una delle sfide più affascinanti ed emozionanti della mia carriera", ha dichiarato Spotnitz. "È difficile immaginare che un uomo così straordinario potesse persino esistere, per non parlare degli impulsi che lo hanno spinto a raggiungere risultati così straordinari. È enormemente gratificante e una gioia assoluta collaborare con Steve Thompson, Daniel Percival e i nostri partner a Lux Vide e Rai per dare vita a Leonardo".