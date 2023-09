Ahsoka: Una leggenda di Star Wars fa un cameo a sorpresa nell'episodio 7 (SPOILER)

News Serie TV

Nel penultimo episodio della serie con Rosario Dawson su Disney+ appare a sorpresa un personaggio iconico della trilogia originale: ecco di chi si tratta e qual è il suo ruolo in questa storia.

Ahsoka consolida il legame fortissimo con la trilogia originale di Star Wars riportando sullo schermo un amato personaggio classico del franchise. Nel settimo episodio, disponibile su Disney+ da oggi 27 settembre, fa un cameo a sorpresa per la gioia di tutti i fan della prima ora. Se non volete scoprire di chi si tratta, interrompete la lettura e tornate dopo aver visto l'episodio. Se invece siete curiosi e non potete aspettare, vi sveliamo tutto.

Star Wars: In Ahsoka torna uno storico personaggio del franchise (SPOILER)

Il personaggio di Star Wars che rivediamo in Ahsoka è il droide C-3PO, comparso per la prima volta nel lontano 1977 nel primo film della trilogia originale, Guerre Stellari - Una nuova speranza. Nell'episodio 7 fa un'apparizione a sorpresa doppiato, peraltro, dal suo storico interprete Anthony Daniels. Arriva in soccorso del generale Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) per aiutarla a risolvere alcuni difficili problemi diplomatici. All'inizio dell'episodio, infatti, Hera deve affrontare un'azione disciplinare da parte dei leader della Nuova Repubblica. Nello specifico, il senatore Xiono (Nelson Lee) cerca di rimuoverla dal suo incarico, dopo che ha disobbedito agli ordini decidendo di andare ad aiutare Ahsoka (Rosario Dawson) sul pianeta Seatos, pur senza aver avuto il permesso.

All'ultimo minuto C-3PO arriva e risolve le cose portando un messaggio addirittura da parte della ben nota senatrice Leia Organa (già citata in altre occasioni negli episodi precedenti). Il messaggio di Leia riporta di aver "autorizzato personalmente" la missione di ricognizione di Hera, scagionando così il generale. Mon Mothma capisce che è solo uno stratagemma intelligente per difendere la sua amica Hera, ma è sufficiente per riabilitare il nome di Hera e non farle perdere il lavoro.

La presenza di C-3PO nel franchise di Star Wars

Ricordiamo che Anthony Daniels al momento può vantare un vero record: è l'unico attore ad apparire in ogni singolo film di Star Wars, inclusi i nove i film della saga degli Skywalker e gli spin-off Rogue One e Solo. Ha interpretato C-3PO innumerevoli volte in oltre 45 anni, prestando la sua voce anche nelle serie animate, nei videogiochi e in altri progetti (in tutto dodici apparizioni in live-action, più di qualsiasi altro personaggio nel canone di Star Wars). C-3PO era apparso in precedenza, solo sullo sfondo, anche in uno dei primi episodi della serie Obi-Wan Kenobi ma in quell'occasione non avevamo sentito la sua voce. In questo caso, quindi, è la prima volta che il personaggio e il suo interprete giocano un ruolo importante in una serie live-action ambientata nella galassia di Star Wars. Questo cameo arriva dopo quelli di altri personaggi già noti come quelli di Mon Mothma interpretata da Genevieve O'Reilly e Anakin Skywalker con il volto di Hayden Christensen.