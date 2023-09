Ahsoka, il quinto episodio al cinema negli USA, persino in IMAX

News Serie TV

Il 12 settembre in America i fan di Star Wars più fortunati nel trovare posti disponibili potranno godersi al cinema e anche in IMAX l'episodio 5 di Ahsoka. Diretto da Dave Filoni stesso, si preannuncia spettacolare.

Il 12 settembre non sarà solo il giorno in cui su Disney+ sarà caricato il quinto episodio di Ahsoka, uno dei due diretti dal suo creatore Dave Filoni, ma sarà anche l'occasione per i fan americani di Star Wars di gustarselo al cinema, addirittura anche in IMAX. L'iniziativa non vale per l'Italia, però indica quanto la Lucasfilm / Disney tenga a questa serie, finora accolta con entusiasmo dagli appassionati. Leggi anche Ahsoka, la doppiatrice originale ci invita a studiare per affrontare la serie di Star Wars

Ahsoka al cinema in una proiezione evento il 12 settembre (SPOILER)

L'americana Gofobo, che organizza anteprime e screening, ha annunciato proiezioni evento il 12 settembre per il quinto episodio di Ahsoka, la serie di Star Wars interpretata da Rosario Dawson, nei panni della Jedi Ahsoka Tano. Impugnando l'hashtag #TanoTuesday, che serve a chiamare a raccolta i fan per la pubblicazione settimanale degli otto episodi, la quinta puntata si mostrerà ai più fortunati appassionati americani al cinema ed eventualmente anche in IMAX, nel caso riescano ad accaparrarsi i biglietti in tempo.

Una promozione del genere fa pensare: cosa accadrà mai in questo fantomatico quinto episodio? Tenendo presente il finale della quarta puntata, possiamo solo intuire che Anakin Skywalker alias Hayden Christensen sarà fondamentale, il che di per sé legittimerebbe l'IMAX per molti. Oltretutto, questo è il secondo e ultimo episodio diretto dallo stesso Dave Filoni, dopo quello d'apertura. Filoni con Ahsoka sta rileggendo in live action la tradizione animata starwarsiana, della quale è stato il padre indiscusso da quindici anni, sin da quando partì Star Wars The Clone Wars e il pubblico fece la conoscenza di una giovanissima padawan, appunto Ahsoka. Insomma, è probabile che Filoni colga l'occasione per celebrare quella tradizione, secondo qualcuno mostrandoci il ritorno di Ezra e - ahinoi - dell'ammiraglio Thrawn.

La posta in gioco è alta, il grande schermo l'enfatizza ulteriormente. Guarda Ahsoka su Disney+