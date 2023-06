Ahsoka: Disney+ fissa la data d'uscita della nuova serie di Star Wars e svela un nuovo promo

News Serie TV

Rosario Dawson torna nei panni dell'ex cavaliere Jedi, Ahsoka, dopo The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Possiamo segnare la data sul calendario. Ahsoka, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars e con Rosario Dawson nuovamente nei panni dell'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano, arriverà in streaming su Disney+ il 23 agosto. Il servizio di video in streaming ha annunciato la data e svelato tre nuove foto e un nuovo promo, che potete vedere qui sotto.

La trama di Ahsoka

Scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck, Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano (che ha fatto il suo debutto in versione live-action durante la seconda stagione di The Mandalorian e successivamente è apparsa nello spin-off The Book of Boba Fett) mentre indaga su una minaccia nascente per la Nuova Repubblica in una galassia ormai vulnerabile.

Il cast

Oltre a Rosario Dawson nei panni della protagonista, Ahsoka coinvolge Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren e Mary Elizabeth Winstead in quello di Hera Syndulla, il recentemente scomparso Ray Stevenson nei panni di Baylan Skoll, Ivanna Sakhno in quelli Shin Hati; Diana Lee Inosanto è Morgan Elsbeth, David Tennant interpreta Huyang, Lars Mikkelsen è il Grand’ammiraglio Thrawn ed Eman Esfandi interpreta Ezra Bridger.

La prima stagione di Ahsoka conta 8 episodi che saranno rilasciati settimanalmente. I registi coinvolti sono Dave Filoni (Rebels), Peter Ramsey (The Mandalorian), Steph Green (Watchmen), Geeta Patel (House of the Dragon), Jennifer Getzinger (Jessica Jones) e Rick Famuyiwa (The Mandalorian).