Ahsoka: Anakin Skywalker offre la sua saggezza nel nuovo trailer della serie tv

La nuova serie tv di Disney+ ambientata nella galassia di Star Wars debutterà la prossima settimana.

Durante la sua prossima avventura nella galassia di Star Wars, Ahsoka Tano potrà contare sull'aiuto del suo vecchio Maestro Jedi, Anakin Skywalker. In Ahsoka, la nuova serie tv di Disney+ in arrivo la prossima settimana, precisamente il 23 agosto con i primi due episodi, l'ex cavaliere Jedi interpretata da Rosario Dawson si troverà faccia a faccia con il guerriero Sith Baylan Skoll. Per trovarlo e fermarlo avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile, incluso quello del suo mentore, che almeno in questa anteprima non si vede riunirsi con lei ma fa sentire ben chiara la propria voce.

Ahsoka: La trama della nuova serie tv

Chiaramente, la voce è quella di Hayden Christensen, che riprende il suo iconico ruolo dopo la sua ultima interazione con il mondo di Star Wars lo scorso anno, in Obi-Wan Kenobi. All'indomani degli eventi del film Il ritorno dello Jedi e della serie animata Star Wars Rebels, Ahsoka indaga su una minaccia nascente in una galassia vulnerabile dopo la caduta dell'Impero. Si tratta di Baylan Skoll (interpretato dal defunto Ray Stevenson), un ex Jedi sopravvissuto all'Ordine 66 fuggendo nelle Regioni Ignote. Inizialmente sola, durante la ricerca la protagonista si riunirà con diversi alleati, tra cui il generale ribelle Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) e la guerriera mandaloriana Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo).

"In questa guerra dovrai affrontare più che semplici droidi", la avverte Anakin. "Come tuo maestro, è mia responsabilità prepararti. Non avere paura. Puoi farcela, Ahsoka". Ed è un bel progresso. L'ultima volta che i due personaggi si erano incontrati, Anakin era diventato Darth Vader e aveva cercato di uccidere la sua apprendista su Malachor. "Sembra un lupo molto solitario", ha detto di lei Dawson a Entertainment Weekly. "Viene da Rebels, dove ha lavorato con tutte queste persone diverse, ma è davvero sola in molti modi. Quello che mi piace molto di questa serie è che riusciamo ad andare un po' più in profondità. Possiamo vedere com'è per lei trovarsi in questa situazione e il percorso che sta scegliendo come una sorta di ronin, solo se stessa. E mi è davvero piaciuto riallacciare alcune di queste relazioni che ha avuto nel passato".