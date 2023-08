Ahsoka: 3 motivi per cui la serie sta infrangendo le regole rivoluzionando l'intero canone di Star Wars

News Serie TV

La serie con Rosario Dawson nei panni di un tenace ex Cavaliere Jedi è disponibile, con un nuovo episodio ogni settimana, su Disney+.

La nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, Ahsoka, ha debuttato lo scorso 23 agosto su Disney+ ma ha già attirato l'attenzione degli appassionati. C'è chi l'ha lodata definendola "Star Wars all'ennesima potenza" e chi, già davanti ai soli primi due episodi, è rimasto sorpreso guardando scene di combattimento con spada laser mai viste prima e destinate a diventare epiche. Ma ci sono almeno 3 motivi per cui la serie con Rosario Dawson sta di fatto riscrivendo il canone di Star Wars e infrangendo record e alcune regole del mondo Jedi che finora erano sembrate sacre. Mettiamo ordine riflettendoci su.





Ahsoka: La trama della serie

Ahsoka si svolge nello stesso periodo delle vicende raccontate in The Mandalorian, quindi dopo gli eventi del film del 1983 Il ritorno dello Jedi. Dopo la caduta dell'Impero, l'ex cavaliere Jedi e apprendista di Anakin Skywalker Ahsoka Tano (Rosario Dawson) indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile, alla ricerca del grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen), l'ultimo alto ufficiale dell'Impero Galattico ancora in vita e in esilio. Accanto a lei ci sono Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), una guerriera mandaloriana e artista di graffiti, ex cacciatrice di taglie esperta di armi ed esplosivi e di Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), un generale Twi'lek della Nuove Repubblica, pilota dello Spettro.

3 motivi per cui Ahsoka sta riscrivendo la storia di Star Wars

C'è vita oltre la Galassia conosciuta

Ahsoka è la prima serie live-action a svelare un dettaglio che cambia per sempre la sequenza temporale di Star Wars e finirà inevitabilmente per condizionare l'intero franchise e i film in sviluppo. Nel secondo episodio il magistrato Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) rivela che un'antica razza aliena arrivò nella galassia di Star Wars migliaia di anni prima. Questa rivelazione apre la strada ai viaggi nel tempo e oltre la Galassia, di cui finora si era fatto cenno solo nei libri e nei fumetti.

Lo storico duello a colpi di spada laser tra Sabine e Shin

Per la prima volta, in un film o serie di Star Wars, grazie ad Ahsoka abbiamo assistito a un duello a colpi di spada laser che vede protagoniste due donne cioè Sabine Wren, interpretata da Natasha Liu Bordizzo, e Shin Hati, l'apprendista di Baylan Skoll interpretata da Ivanna Sakhno. Non è una novità che un personaggio femminile sappia maneggiare l'iconica arma simbolo di Star Wars (Rey, interpretata da Daisy Ridley, ha combattuto in più occasioni, per non parlare dell'audacia - spada laser o no - della principessa Leia), ma lo scontro tra Sabine e Shin è il primo, tra due donne, in un prodotto live-action.

Sabine Wren infrange un'importante regola Jedi e supera Anakin

La storia di Sabine Wren è singolare. Dalla serie animata Star Wars Rebels sappiamo che è stata addestrata nel combattimento con la spada laser dal cavaliere Jedi Kanan Jarrus quando è entrata in possesso della spada oscura all'età di 20 anni. In Ahsoka Sabine decide di riprendere l'addestramento Jedi diventando padawan di Ahsoka Tano quando ha ormai 29 anni. Fino a questo momento il personaggio umano più "anziano" ad essere avviato alle vie della Forza era stato Anakin Skywalker che a 9 anni era stato "scoperto" dal maestro Qui-Gon Jinn su Tatooine. E, già nel suo caso, i Maestri Jedi erano riluttanti ad addestrarlo, perché considerato troppo grande. L'addestramento Jedi, infatti, inizia solitamente già in tenera età quando i bambini lasciano le loro famiglie e vengono assegnati a un Cavaliere Jedi. Con i suoi 29 anni, Sabine infrange questa regola Jedi diventando la padawan umana più "anziana" dell'universo di Star Wars.

Vedremo se, anche nei prossimi episodi, la serie continuerà a infrangere le regole riscrivendo la storia di Star Wars. L'appuntamento con un nuovo episodio di Ahsoka è su Disney+ per il prossimo 30 agosto e poi ogni mercoledì fino al 4 ottobre.