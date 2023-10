Ahsoka 2: La seconda stagione ci sarà? Rosario Dawson ha le idee chiare

News Serie TV

Il finale aperto della prima stagione di Ahsoka fa sperare in una seconda stagione e la protagonista non aspetta altro, ma ci sono alcune incertezze: ecco tutto quello che sappiamo.

È arrivata alla fine della corsa anche la prima stagione di Ahsoka, la serie live-action di Star Wars che ha dato modo a Dave Filoni di proseguire le storie della serie animata Star Wars: Rebels e ampliare l'universo della Galassia lontana lontana. Il finale della prima stagione, arrivato il 4 ottobre su Disney+, è anche il finale di serie? È una domanda più che lecita visto che, seguendo una tradizione ereditata da The Mandalorian e da un certo filone che strizza l'occhio al mondo Marvel, l'ultimo episodio si è concluso con un cliffhanger che lascerebbe pensare a una seconda stagione. Ma cosa c'è di concreto e cosa sappiamo al riguardo? Ecco tutto quello che c'è sapere.

Ahsoka avrà una seconda stagione? Le speranze di Rosario Dawson

Ahsoka, incentrata sulla ex jedi Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson, per il momento non è stata rinnovata per una seconda stagione. Né i titoli di coda dell'ottavo episodio hanno annunciato, come era accaduto nel finale della prima stagione di The Mandalorian, un nuovo capitolo. La serie, d'altronde, è sempre stata presentata come una miniserie che avrebbe raccontato un'avventura (delle tante) di Ahsoka Tano alle prese con una minaccia nascente in una galassia ormai sempre più in difficoltà nell'era della Nuova Repubblica.

Intervistata da Empire prima dello sciopero SAG-AFTRA, Rosario Dawson aveva detto chiaramente di sperare in una seconda stagione. "Lo sto chiedendo pubblicamente all'universo. Ci stiamo scherzando su, ma io lo chiedo perché sento di aver aiutato Dave Filoni [creatore e produttore esecutivo della serie ndr.] a mostrare al mondo questo ruolo. Quindi io sono pronta. Sono esaltata. Lo voglio. Ho già preparato gli impacchi di ghiaccio per la seconda stagione e oltre. Non mi dispiacerebbe affatto", le parole della protagonista. Naturalmente, però, non bastano le speranze dell'attrice a ottenere il rinnovo per una seconda stagione. Come ha sottolineato anche lei, però, molto dipende dall'accoglienza che il pubblico ha riservato alla serie. I numeri esatti restano top secret ma sappiamo che nella classifica Nielsen con i contenuti più visti in streaming negli Stati Uniti, Ahsoka ha esordito piazzandosi al secondo posto con la sua doppia premiere arrivata il 23 agosto, per poi scivolare al quinto posto dalla settimana successiva. Un risultato discreto, ma non eccellente.

Il riassunto del finale di Ahsoka

Il finale di Ahsoka, certo, ci ha lasciato più domande che risposte. Ahsoka e i suoi ex compagni ribelli hanno letteralmente attraversato le galassie e alla fine hanno trovato il loro ex compagno d'armi Ezra Bridger (Eman Esfandi) e il pericoloso Grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) che tramava di far cadere la Nuova Repubblica e ristabilire l'ordine imperiale. Alla fine Ezra e Thrawn sono tornati nella ben nota galassia molto molto lontana, mentre Sabine (Natasha Liu Bordizzo) e Ahsoka sono rimaste bloccate sul pianeta Peridea, invertendo le cose rispetto all'inizio della stagione. Maestra e Padawan hanno accettato il loro destino, riconoscendo che è lì che dovrebbero stare; ma è probabile che Ezra, riunitosi con Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) non permetterà ad Ahsoka e Sabine di rimanere bloccate. Immaginiamo che vorrà portare a termine una nuova missione per strapparle a quel destino. Nel frattempo, Thrawn probabilmente cercherà cellule imperiali in tutta la galassia nel tentativo di ricostruire l'Impero.

Il film di Dave Filoni in cui confluiranno le storie del Mandoverse

Tutto questo, tuttavia, potrebbe non accadere in una seconda stagione di Ahsoka ma piuttosto nel film diretto da Dave Filoni e annunciato lo scorso aprile durante l'evento Star Wars Celebration. Non sappiamo ancora molto al riguardo, ma il lungometraggio in questione dovrebbe essere una sorta di mega-crossover che intreccerà le storie della Nuova Repubblica - quindi quelle delle serie The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e anche dell'ancora inedita Skeleton Crew - e darà loro un finale. Sappiamo che la figura del Grand'Ammiraglio Thrawn, alla fine, sarà quella attorno cui ruoteranno tutte le trame. Stando ai rumor più recenti, tra l'altro, anche la trama di una quarta stagione di The Mandalorian potrebbe confluire direttamente nel film, nonostante le sceneggiature siano state già scritte. Alla base del drastico cambio di programma ci sarebbero gli scioperi WGA e SAG-AFTRA che negli ultimi mesi hanno paralizzato Hollywood rallentando pesantemente i lavori.