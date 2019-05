Agents of S.H.I.E.L.D. torna su Fox con la stagione 6: Una clip in anteprima esclusiva

La più longeva delle serie ambientate nel Marvel Cinematic Universe, Agents of S.H.I.E.L.D. torna in tv con i nuovi episodi della sesta stagione, su Fox (canale 112 di Sky) ogni lunedì alle ore 21:00 a partire dal 3 giugno, la prima settimana con un doppio appuntamento. Dopo gli eventi che hanno emozionato i fan nel finale del ciclo precedente, in particolare la morte di Phil Coulson, lo S.H.I.E.L.D. cerca di riprendersi e affrontare una nuova missione, cose rese piuttosto difficili dalla comparsa di una minaccia stranamente familiare.

Mentre Mack (Henry Simmons) prende il comando dell'agenzia, com'era nelle volontà di Coulson, la scomparsa di Leo (Iain De Caestecker) porta una parte della squadra - inclusa l'amata Jemma (Elizabeth Henstridge) - a cercarlo nello spazio, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, come si può apprezzare nella clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva qui di seguito. Avevamo parlato poi di un nuovo pericolo, l'alieno Sarge (Clark Gregg, lo stesso attore che ha interpretato l'agente Coulson), arrivato sulla Terra per scatenare un'indicibile devastazione. Lui non conosce l'esistenza dello S.H.I.E.L.D., che nel frattempo è disorientato dalla sua somiglianza con l'ex direttore.





La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si compone di 13 episodi. Questa non sarà l'ultima: la serie è stata già rinnovata per un ulteriore, settimo ciclo in onda nel 2020.