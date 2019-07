Agents of S.H.I.E.L.D. si concluderà nel 2020 con la stagione 7

News Serie TV

L'annuncio del presidente di Marvel Television Jeph Loeb al Comic-Con di San Diego.

A poche settimane dalla conclusione del sesto ciclo di episodi, in Italia in onda su Fox ogni lunedì alle ore 21:00, in occasione del Comic-Con di San Diego, il presidente di Marvel Television Jeph Loeb ha annunciato che la già ordinata settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., il cui arrivo in tv è previsto nel 2020, sarà l'ultima della serie.

Stando a quando riferito dallo stesso Loeb a Deadline, conoscere in anticipo una data di fine ha permesso agli sceneggiatori "di costruire una stagione che sistemerà tutte le questioni in sospeso, per essere sicuri di arrivare a una conclusione che sia soddisfacente per i fan, per il cast, per Marvel ed ABC". Inoltre, "quando lo sai [che sta per finire], puoi assumerti dei rischi maggiori, in termini di vita e morte".

Loeb ha rivelato poi che Marvel era pronta a chiudere le storie già nella scorsa stagione, e questo è il motivo per il quale l'ultimo dei suoi 22 episodi si intitola La fine. Tuttavia, ABC ha chiesto di produrre una sesta stagione, cui ha fatto seguito l'ordine di una settima. Benché in onda solo il prossimo anno, questa è già in produzione. Anzi, Loeb e gli altri produttori esecutivi Maurissa Tancharoen, Jed Whedon e Jeff Bell hanno rivelato che le riprese del finale sono in corso proprio in questi giorni.