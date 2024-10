Adorazione: La nostra video intervista al regista, alla sceneggiatrice e alle due protagoniste della serie Netflix

News Serie TV

Una storia di formazione che parla anche di provincia, crescita e scontro generazionale: alla Festa del cinema di Roma il regista Stefano Mordini, la sceneggiatrice Donatella Diamanti e le giovani Alice Lupparelli e Noemi Magagnini ci parlano della nuova serie Adorazione che uscirà in streaming il 20 novembre.

Che lavoro è stato fatto per adattare il romanzo d'esordio di Alice Urciuolo, Adorazione, nell'omonima serie tv in arrivo su Netflix? Quali sono state le ispirazioni e quali i generi a cui fa riferimento? Di questo e molto altro abbiamo parlato con il regista Stefano Mordini, che nel suo curriculum può vantare un film importante e che ha lasciato il segno come La scuola cattolica, con la sceneggiatrice Donatella Diamanti e con le giovani interpreti Alice Lupparelli (Elena) e Noemi Magagnini (Vanessa). Queste ultime, per la prima volta da protagoniste sul piccolo schermo, ci hanno parlato della loro esperienza sul set e della connessione stabilita con i loro personaggi. La serie, un coming of age che parla tanto alle nuove generazioni quanto a un pubblico più adulto, arriverà in streaming il 20 novembre ma è stata presentata in anteprima ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata ai nuovi talenti e al pubblico più giovane. Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

Adorazione: La trama e il cast

Basata sull'omonimo romanzo candidato al Premio Strega, Adorazione è la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, sedicenne che sente stretta la sua vita di provincia, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l'inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

Nel cast, oltre ad Alice Lupparelli (Elena) e a Noemi Magagnini (Vanessa), ci sono Claudia Potenza (Manuela, madre di Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera, cugina di Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio, cugino di Vanessa e fratello di Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara, zia di Melissa). E con Ilenia Pastorelli (Enza, madre di Vera e Giorgio) e Noemi (Diletta, madre di Diana). La serie, prodotta da Picomedia, è diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi.