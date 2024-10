Adorazione: Ad Alice nella città l'anteprima della nuova serie Netflix, ecco cosa dobbiamo aspettarci

News Serie TV

Il regista Stefano Mordini, la sceneggiatrice Donatella Diamanti e il cast della serie liberamente ispirata al romanzo di Alice Urciuolo hanno presentato il progetto che arriverà dal 20 novembre su Netflix.

Una serie young adult con una forte componente mistery. Una storia che parla di provincia, di violenza, di amicizia e di uno scontro generazionale che tiene in scacco genitori e figli. Adorazione, la nuova serie Netflix che porta sullo schermo l'omonimo romanzo di Alice Urciuolo, arriverà in streaming con una prima stagione di 6 episodi il prossimo 20 novembre. È stata presentata in anteprima ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, dove abbiamo potuto vedere i primi due episodi e ascoltare le parole del regista Stefano Mordini, della sceneggiatrice Donatella Diamanti e dei membri del ricco cast. Di cosa parla e cosa dobbiamo aspettarci da Adorazione?

Adorazione: La trama e il cast

Adorazione è la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, sedicenne che sente stretta la sua vita di provincia, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l'inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

Nel cast Alice Lupparelli (Elena), Noemi Magagnini (Vanessa), Claudia Potenza (Manuela, madre di Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera, cugina di Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio, cugino di Vanessa e fratello di Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara, zia di Melissa). Completano il cast Ilenia Pastorelli (Enza, madre di Vera e Giorgio) e Noemi (Diletta, madre di Diana). La serie, prodotta da Picomedia, è diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi.

Dalle pagine allo schermo

Stefano Mordini, regista di un film emotivamente potente come La scuola cattolica (sul massacro del Circeo), torna qui a raccontare una storia dove la violenza fa capolino e sconvolge le vite dei giovani. "Non lo faccio perchè mi piace raccontare storie di violenza ma perchè spero possa determinare nello spettatore una responsabilità allargata. Non credo che dobbiamo farlo per insegnare ma per creare memoria. Quei segnali che a volte la realtà non ci dà, forse raccontando queste storie vengono fuori", ha osservato il regista in conferenza stampa.

Donatella Diamanti ha spiegato il processo che ha portato alla trasposizione sullo schermo del romanzo scomponendolo. Tra le pagine la storia della scomparsa di Elena è un ricordo passato che tutti si limitano soltanto a evocare, mentre nella serie è un avvenimento che accade nel presente dei protagonisti. "Abbiamo smembrato il romanzo dal punto di vista tecnico, lo abbiamo vivisezionato per capire fino a che punto potevamo sostenerci rispetto alla scelta fatta. Abbiamo scelto di partire dal grande evento scatenante e lavorato nel trasporre in visivo e racconto tutto cio che nel romanzo era solo evocato. Vinci quando in un adattamento non ricordi piu cosa era tuo e cosa era nella fonte. E secondo me abbiamo vinto", ha spiegato l'autrice.

Scappare dalla provincia, contesto di Adorazione

Uno dei temi centrali in Adorazione è la provincia, in questo caso l'Agro Pontino. Quel luogo-non luogo da cui spesso si vuole scappare, proprio come vogliono fare molti dei protagonisti di questa storia. Su questo Diamanti ha detto: "C'è anche una componente altamente metaforica. La provincia è quel luogo da cui non si riesce ad uscire perché si rimane impastati. la metafora è che siamo tutti stretti lì ed è difficle uscirne".

Spesso la provincia è anche quel contesto dove si viene inutilmente glorificati. "La definizione di adorazione che mi è piaciuta di più è proprio l'idea di mettere su un piedistallo qualcuno. Quando erigi una statua a qualcuno quella è ferma e non puo' muoversi. È anche chiudere qualcuno in una gabbia", ha osservato Noemi Magaganini, interprete di Vanessa. Nel titolo della serie, in effetti, ci sono più chiavi di lettura. L'adorazione, è stato sottolineato in conferenza stampa, può avere anche un'accezione negativa e rappresentare l'ossessione.

Il tema dello scontro generazionale: Giovani contro adulti

Gli attori più giovani, molti dei quali alla loro prima esperienza su un set, hanno tessuto le lodi del regista condividendo i loro bei ricordi sull'esperienza. "Stefano è un regista che sa lavorare con i ragazzi. Ci ha dato la possibilità di trovare noi stessi", ha detto Noemi Magagnini. "Mi ha permesso di conoscere visceralmente un personaggio. Ci siamo creati una vita parallela stando sul set, tre mesi a condividere tutto. si è creata una chimica che ha permesso di far venire fuori un bel prodotto", ha aggiunto Alice Lupparelli che interpreta Elena.

Ma anche la componente "adulta" del cast, rappresentata in conferenza stampa da Claudia Potenza, Noemi e Barbara Chichiarelli, ha speso bellissime parole parlando del progetto. In Adorazione, fin dai primi due episodi, si percepisce uno scollamento tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi. Per Claudia Potenza "questa serie è un invito a riflettere su quanto possa essere dannoso proiettaarsi su qualcun altro, proiettare le proprie ambizioni e mancanze". Barbara Chichiarelli ha voluto prendere in prestito la parabola del Figliol prodigo per descrivere lo scontro generazionale presente in questa serie. "Un figlio deve fare proprio questo cioè contraddire il genitore e cercare di scostarsi da quella strada. Questa, serie oltre a tanti spunti di riflessione, porta questo tema cioè quanto questa eredità debba essere contraddetta, soprattutto in un non luogo come la provincia. L'educazione è un tema su cui riflettere a tutto campo", ha detto l'attrice che interpreta Chiara.

L'esordio sullo schermo di Noemi e le scelte musicali

Noemi, alle prese con la sua prima esperienza da attrice, ha detto di aver accettato il ruolo di Diletta dopo aver fatto una chiacchierata con Stefano Mordini. "Lui sul set è molto emotivo, è poco tecnico perché la tecnica lo possiede. Poi il personaggio non c'entra niente con me, è una persona molto diversa da me. Una donna indipendente, volitiva. Non è una cantante. Questa esperienza è stata molto diversa", ha dichiarato l'artista.

E se Noemi è presente qui in una veste diversa da quella in cui siamo soliti vederla, la musica è comunque una componente fondamentale in Adorazione. Il regista ha elogiato il lavoro di Fabri Fibra scelto come consulente musicale e autore di un brano inedito proprio per la serie. "Ci siamo incontrati a milano e lui aveva letto il libro e le sceneggiature. Mi aveva preparato una playllist di 50 60 pezzi e di ognuno mi spiegava perchè l'aveva scelto. È un artista con una capacità emotiva straordinaria. La mattina dopo mi ha mandato il pezzo inedito di Adorazione. È stato molto generoso", ha ricordato Stefano Mordini.