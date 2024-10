Adorazione: Il trailer ufficiale della nuova serie young adult di Netflix

News Serie TV

Dopo l'anteprima ad Alice nella città, la serie basata sull'omonimo romanzo di Alice Urciuolo arriverà in streaming dal prossimo 20 novembre.

È stata presentata oggi ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata ai più giovani, Adorazione, la nuova serie originale italiana di Netflix che adatterà sul piccolo schermo la storia raccontata nell'omonimo romanzo di Alice Urciuolo, finalista del premio Strega nel 2021. Per l'occasione, Netflix ne ha diffuso il trailer ufficiale, in attesa del debutto in streaming previsto per il prossimo 20 novembre.





Adorazione: La trama della serie tv Netflix

Descritta come "un coming of age con una forte componente mistery", Adorazione racconta in 6 episodi la storia di un gruppo di ragazzi dell'Agro Pontino le cui vite vengono sconvolte dalla scomparsa della loro amica Elena (Alice Lupparelli). È la storia di un'estate destinata a sconvolgere le vite di tutti; la sedicenne Elena scompare e, data a sua natura ribelle, sia la polizia che i suoi amici pensano che si tratti dell'ennesimo tentativo di fuggire da una provincia soffocante. Ma si sbagliano. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

Il cast

Nel cast di Adorazione ci sono tante giovani promesse, ma anche alcuni volti noti che interpretano i personaggi più adulti di questa storia. Nella serie, infatti, i giovani protagonisti si confrontano con le loro paure più profonde e le dinamiche del gruppo, rivelando tensioni nascoste e relazioni complicate, in una sfida costante con se stessi, col diventare adulti e con i loro genitori, per niente pronti ad accettare le molteplici verità sulle vite dei figli. Gli interpreti sono Alice Lupparelli (Elena), Noemi Magagnini (Vanessa), Claudia Potenza (Manuela, madre di Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera, cugina di Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio, cugino di Vanessa e fratello di Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara, zia di Melissa). Completano il cast Ilenia Pastorelli (Enza, madre di Vera e Giorgio) e Noemi (Diletta, madre di Diana). La serie, prodotta da Picomedia, è diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi.