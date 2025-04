Adolescence: In corso le trattative per una seconda stagione, mentre i numeri continuano a crescere

News Serie TV

Con oltre 114 milioni di visualizzazioni su Netflix, Adolescence si trova al quarto posto nella classifica delle serie più viste di sempre e i produttori stanno discutendo seriamente di una seconda stagione: cosa sappiamo.

Il fenomeno Adolescence continua la sua corsa. Dopo aver raggiunto oltre 114 milioni di visualizzazioni su Netflix dalla sua uscita, lo scorso 13 marzo, la miniserie britannica si è piazzata al quarto posto nella classifica delle serie in lingua inglese più viste di sempre sulla piattaforma, superando titoli popolarissimi come Bridgerton, La regina degli scacchi e The Night Agent. Di fronte a successo di tale portata, era inevitabile che si iniziasse a pensare a una seconda stagione. E ora abbiamo la conferma: Plan B Entertainment, la casa di produzione di Brad Pitt che ha prodotto la serie insieme ad altre, ha confermato di essere in fase di trattative iniziali con Netflix per una possibile seconda stagione.

Le trattative per una seconda stagione di Adolescence

In una recente intervista concessa a Deadline, i co-presidenti di Plan B Dede Gardner e Jeremy Kleiner hanno svelato di essere in contatto con il regista Philip Barantini, autore della particolare regia in piano sequenza che ha caratterizzato tutta la prima stagione. L’obiettivo, hanno spiegato, è capire come espandere l’universo narrativo restando fedeli al DNA della serie senza cadere nella ripetizione. Anche se al momento nessun dettaglio sulla trama è stato rivelato, Gardner ha sottolineato il desiderio di "allargare lo sguardo" e continuare a esplorare tematiche sociali importanti, come la violenza maschile che ha definito "un problema radicato da anni". Kleiner, dal canto suo, ha espresso la speranza di riunire il team creativo originale, incluso Stephen Graham, co-creatore e interprete del padre del protagonista, e Jack Thorne.

Dopo Adolescence, devi assolutamente recuperare queste 5 Serie TV in streaming Leggi anche

La trama e il cast della serie

Adolescence è una miniserie drammatica in quattro episodi che racconta la storia sconvolgente di Jamie Miller, un ragazzo di 13 anni interpretato dal giovane talento Owen Cooper, arrestato per l'omicidio di una compagna di scuola. Nei quattro episodi scopriamo come Jamie sia stato influenzato da contenuti tossici della cosiddetta "manosfera" online, un universo digitale che promuove misoginia e violenza. La serie esplora l'impatto devastante di questo evento sulla famiglia del ragazzo, sulle istituzioni coinvolte e sull'intera comunità.

Il cast è guidato da Stephen Graham (This Is England, The Virtues) e accanto a lui troviamo Ashley Walters (Top Boy), Erin Doherty (The Crown), Faye Marsay (Andor), Christine Tremarco (Emmerdale), Mark Stanley (Sanditon), Jo Hartley (After Life) e la giovane Amélie Pease.

Seconda stagione, cosa ne pensano gli ideatori

Il successo globale di Adolescence ha sorpreso perfino i suoi creatori, Jack Thorne e Stephen Graham, che non si aspettavano una simile reazione del pubblico. Nonostante le trattative in corso con il regista Philip Barantini, gli autori in diverse interviste erano sembrati cauti parlando di una possibile seconda stagione. Thorne aveva chiarito che “la storia di Jamie è finita” e che proseguire con il suo personaggio non sarebbe stato coerente con l’intento originale. Aveva anche escluso l’ipotesi di un prequel su Katie, la vittima, spiegando che spostare il focus rischierebbe di indebolire il messaggio centrale della serie. Anche Graham aveva escluso un prequel, ma aveva lasciato aperta la porta alla possibilità di esplorare nuove storie nello stesso formato one-shot: “C’è ancora tanto da dire sulla natura umana", aveva osservato.

Per ora i fan dovranno attendere notizie ufficiali, ma è molto probabile che non tardino ad arrivare.