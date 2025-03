Adolescence è basata su una storia vera? Tutti i retroscena della serie Netflix del momento

News Serie TV

Su Netflix la nuova serie con Stephen Graham Adolescence sta lasciando a bocca aperta tutti, per le interpretazioni degli attori e soprattutto per la trama avvincente e ricca di spunti di riflessione: ecco cosa l'ha ispirata.

Dal 13 marzo è disponibile su Netflix Adolescence, crime drama britannico che sta scalando le classifiche di Netflix di mezzo mondo (attualmente si trova nellle Top 10 di ben 91 Paesi, compresa l'Italia). Grazie al passaparola, la miniserie di quattro episodi sembra stia convincendo davvero tutti. Il merito è della trama avvincente, del racconto che utilizza la tecnica del simil tempo reale e delle performance straordinarie dei suoi protagonisti (in particolare del giovane esordiente Owen Cooper, un attore che converrà tenere d'occhio). Ma sono soprattutto i temi trattati - dall'educazione familiare, ai pericoli dei social tra i più giovani, al bullismo e al disagio adolescenziali - ad alimentare il dibattito tra chi l'ha vista. Tra le domande che i telespettatori si pongono una in particolare risuona più forte: la storia è ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto? Ecco cosa hanno dichiarato gli ideatori e tutti i retroscena che hanno ispirato Adolescence.

Adolescence: La trama e il cast

Adolescence racconta la storia di Jamie Miller (Owen Cooper), un ragazzo di 13 anni accusato dell'omicidio di una sua compagna di classe, Katie Leonard. La narrazione si sviluppa su più livelli, approfondendo non solo il crimine, ma anche gli effetti devastanti che questo ha sulla famiglia di Jamie, mettendo in luce le dinamiche psicologiche e sociali che conducono alla tragedia. Stephen Graham, che è anche co-ideatore della serie insieme a Jack Thorne (Help, Queste oscure materie), interpreta il padre del ragazzo, Eddie Miller. Ashley Walters veste i panni dell'ispettore Luke Bascombe. Mentre Erin Doherty è Briony Ariston, la psicologa assegnata al caso di Jamie. Il racconto è particolare perché utilizza la tecnica del simil tempo reale, ricordando un po' la serie 24. Ogni episodio è girato in un'unica ripresa continua, mantenendo l'attenzione sui personaggi principali e sulla storia mentre questa si svolge in tempo reale.

Adolescence si basa su un fatto di cronaca realmente accaduto?

Gli ideatori Jack Thorne e Stephen Graham hanno chiarito che Adolescence non si ispira a un singolo fatto di cronaca. Tuttavia, parlando con Tudum Graham ha ammesso che la serie trae spunto da un preoccupante contesto in cui è in crescita il fenomeno della violenza giovanile nel Regno Unito. Nel Paese, in particolare, sono aumentati negli ultimi anni gli attacchi con coltello. La violenza tra giovani, un tema centrale nel racconto, è il riflesso di una realtà allarmante. E a confermarlo ci sono anche i dati dell'Office for National Statistics secondo cui gli attacchi con coltello in Inghilterra e Galles sono raddoppiati negli ultimi dieci anni.

A differenza di molti altri crime drama, Adolescence non pone in discussione se Jamie abbia commesso o meno l'omicidio, ma esplora le conseguenze emotive e psicologiche che il crimine ha su tutte le persone coinvolte. Dall'arresto di Jamie al dialogo con la psicologa, il pubblico sperimenta un vero e proprio viaggio nell'interiorità del giovane protagonista e nei suoi tormenti, che poi sono tristemente comuni tra gli adolescenti di oggi che spesso faticano a sentirsi accettati.

L'ispirazione dietro alla serie

Graham ha spiegato che, prima di concepire il soggetto della serie, si è fatto una domanda: cosa sta accadendo ai ragazzi di oggi, quali sono le pressioni sociali e culturali che affrontano? La realtà non offre risposte facili, e naturalmeente neppure la serie. Ma Adolescence solleva domande importanti su cosa significhi essere adolscente oggi, sul bullismo e sull'influenza dei social media. E, sebbene non sia basata su un crimine specifico realmente accaduto, la serie trae ispirazione da eventi reali e da un'analisi del contesto socio culturale giovanile. Gli autori, infatti, hanno preso spunto da diversi fatti di cronaca e anche da studi psicologici, come il libro Cries Unheard: Why Children Kill di Gitta Sereny, per comprendere le ragioni che spingono un giovane a compiere un gesto così estremo. Il risultato è una serie preziosa, sia per i giovani che per i meno giovani. Soprattutto lo è per i genitori. Perché a volte farsi le domande giuste è il primo step per avere delle risposte. Anche quando queste sono le più dolorose.