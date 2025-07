Addio a Theo Robinson: muore tragicamente l'attore Malcolm-Jamal Warner

News Serie TV

L'attore americano Malcolm-Jamal Warner, noto soprattutto per il ruolo di Theo nella celebre serie televisiva I Robinson (The Cosby Show), è morto all’età di 54 anni. Secondo TMZ e People Magazine, l’attore sarebbe annegato mentre era in vacanza con la famiglia in Costa Rica.

Warner aveva iniziato la sua carriera nel 1984, a soli 14 anni, interpretando il figlio della famiglia Robinson nella popolare sitcom. Lascia la compagna e una figlia.