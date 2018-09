ABC lavora a una nuova serie Marvel tutta al femminile

Con la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. rinviata all'estate del 2019 e le poco seguite Inhumans e Agent Carter morte e sepolte, la rete americana ABC prova a dare nuovo lustro alla sua rappresentazione dell'Universo Marvel avviando lo sviluppo di una serie incentrata questa volta su un gruppo di supereroine tra le meno conosciute del colosso dei fumetti.

Il progetto senza titolo è stato affidato ad Allan Heinberg, lo sceneggiatore di Wonder Woman che in tv ha lavorato precedentemente dietro le quinte di Grey's Anatomy, OC e Sex and the City. I dettagli al momento sono scarsi, ma secondo Deadline personaggi come quelli di A-Force, le Liberatrici e le Fearless Defenders potrebbero essere tra i possibili protagonisti.

La notizia dello sviluppo a ABC di una nuova serie Marvel segue solo di poche ore quella di due possibili miniserie online incentrate su Loki e Scarlet Witch. Se ordinata, per Marvel si aggiungerebbe alla già citata Agents of S.H.I.E.L.D., Cloak & Dagger di Freeform, Runaways di Hulu, Legion di FX, The Gifted della FOX e Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher di Netflix.