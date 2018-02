ABC chiude C'era una volta: La stagione 7 è l'ultima

E vissero per sempre felici e contendenti... forse. Con una mossa quasi del tutto attesa viste le medie d'ascolto ancora più disastrose di quest'anno, ABC ha annunciato che i restanti episodi della settima stagione di C'era una volta concluderanno le storie di Regina e di quei pochi altri personaggi di Storybrooke rimasti nello show.

"Sette anni fa, abbiamo iniziato a creare una serie sulla speranza nella quale, anche nei momenti più bui, un lieto fine sarebbe stato sempre possibile. Ma non abbiamo mai immaginato il lieto fine in serbo per tutti noi - anni e anni di avventure, romanticismo, magia e speranza", commentano gli ideatori Edward Kitsis e Adam Horowitz in un comunicato. "Siamo così grati ai nostri brillanti collaboratori - il cast, la troupe e gli sceneggiatori - così come ai nostri partner allo studio e alla rete per aver reso possibile questo viaggio. Soprattutto, vogliamo ringraziare i fan. La loro fiera lealtà e devozione è stata la vera magia di C'era una volta. Ci auguriamo si uniscano a noi per questi ultimi episodi mentre ci dirigiamo verso la Foresta Incantata per un'altra avventura".

La presidente di ABC Channing Dungey aggiunge: "Quando sentimmo Adam e Eddy parlare per la prima volta di C'era una volta, capimmo che si trattava di qualcosa di incredibilmente speciale. Per sette anni ci hanno affascinato con la loro creatività e passione mentre re-immaginavano alcune delle favole Disney che amiamo di più, creando un innegabile successo mondiale. Dirgli addio sarà agrodolce, ma C'era una volta sarà per sempre parte dell'eredità di ABC e non vediamo l'ora che i fan si uniscano a noi in questo epico capitolo finale".

Partita nell'autunno del 2011 con 12,8 milioni di spettatori e il 3.9 di rating nel target principale, Once Upon a Time ha visto la sua platea ridursi progressivamente nel corso delle stagioni, costringendo recentemente ABC a trasferirla nella debole serata del venerdì, dove l'episodio più recente è stato seguito da soli 2,2 milioni di spettatori, con un rating dello 0.5. I restanti episodi andranno in onda dal 2 marzo, in Italia in contemporanea su Netflix nei giorni immediatamente successivi.