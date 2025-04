Abby irrompe in The Last of Us, e nulla sarà più come prima: Conosciamo meglio la nuova antagonista

News Serie TV

Kaitlyn Dever interpreta Abby, uno dei nuovi personaggi della seconda stagione di The Last of Us, in programmazione su Sky e in streaming solo su NOW. Chi è e perché sarà così impattante?

Abby è il primo dei nuovi personaggi che ci è stato presentato nell'episodio d'apertura della seconda stagione di The Last of Us. Praticamente sin dai primissimi istanti, come a voler far intendere che sentiremo parlare molto di lei. In effetti, sarà proprio per colpa sua che le cose, nella serie di successo tratta dall'omonimo videogioco di Naughty Dog per PlayStation, in Italia in programmazione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, precipiteranno velocemente. La nuova principale antagonista di Joel e Ellie è stata alquanto pragmatica, chiarendo subito la sua agenda. Una missione di spietata vendetta che ribadisce un concetto importante, qualora non si fosse capito: nel mondo post-apocalittico della serie i vivi possono essere pericolosi tanto quanto gli infetti. E, il più delle volte, lo sono! Conosciamo meglio la villain portata alla vita da Kaitlyn Dever, giovane attrice tra le più affermate del momento, candidata all'Emmy per la sua interpretazione in Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, e perché la sua entrata in scena apre a "episodi densi e ipercalorici", a cominciare dal secondo ora disponibile.

La stagione 2 di The Last of Us: Chi è Abby?

Abby è un personaggio che proviene da The Last of Us Parte II, sequel del popolare videogioco di Naughty Dog, sul quale si basa la seconda stagione della serie tv. Nei primi istanti della premiere l'abbiamo vista in un'area verde di Salt Lake City, insieme a un gruppo di sopravvissuti suoi amici, mentre piange la morte di alcune persone care; una in particolare. Si intuisce dalla loro conversazione che si tratta dei morti che Joel (Pedro Pascal) si è lasciato alle spalle quando, nel finale della prima stagione, ha aperto il fuoco nell'ospedale delle Luci per salvare Ellie (Bella Ramsey). Quelle persone, per lo più medici e scienziati, l'avrebbero uccisa nel tentativo di trovare una cura per l'infezione da Cordyceps, alla quale ricordiamo Ellie è immune. Mentre Owen (Spencer Lord), uno dei suoi compagni, la incoraggia a perseguire la via verso un approdo sicuro, la ricerca di altre Luci cui unirsi per essere meno deboli ed esposti, Abby insiste per compiere la loro vendetta. Uccidere Joel, "lentamente", affinché possa prima vederlo soffrire.

Prima di vedere il gruppo di Abby in cammino verso Jackson cinque anni più tardi, c'è un altro elemento di quella prima scena che vale la pena approfondire. Owen parla di un certo Isaac, un altro prominente personaggio del videogioco che potrebbe aiutarli, interpretato nell'adattamento da Jeffrey Wright. Si tratta del leader di un grande gruppo di miliziani, il Washington Liberation Front. La rabbia trasformerà Abby in una tenace e rispettata soldatessa del WLF, tuttavia, rispetto al videogioco, nella serie le modalità e le tempistiche in cui la storia del personaggio sarà svelata saranno diverse.

The Last of Us 2: Stagione 2: Il Main Trailer Italiano della Serie su NOW - HD

"Ci sono due motivi per cui abbiamo anticipato alcuni aspetti della storia", ha spiegato il co-ideatore di The Last of Us Neil Druckmann. "Uno è nel gioco. Si gioca nei panni di Abby, quindi si crea immediatamente un legame empatico con lei perché si sopravvive nei suoi panni, si corre nella neve, si combatte contro gli infetti, e possiamo omettere alcuni aspetti e renderli un mistero che sarà svelato più avanti nella storia. Non potevamo farlo nella serie perché non si gioca nei suoi panni. Quindi avevamo bisogno di altri strumenti, e quel contesto ci ha fornito una simile scappatoia". Un altro motivo riguardava il momento in cui la rivelazione su Abby avviene nel contesto del gioco. "Se avessimo seguito una cronologia molto simile, gli spettatori avrebbero dovuto aspettare molto, molto a lungo per capire quel contesto", ha continuato Druckmann. "Probabilmente sarebbero stati spoilerati tra una stagione e l'altra, e non volevamo che accadesse. Perciò, ci è sembrato appropriato, per questi motivi, anticipare la storia e fornire quel contesto fin da subito".

The Last of Us: Cosa ci aspetta nei prossimi episodi?

Abby è uno dei personaggi più controversi di The Last of Us. Il motivo lo capirete da soli, se non avete già sperimentato l'esperienza dei videogiochi. Se vi troverete, nei prossimi giorni, a domandarvi "perché", tenete a mente le parole di Druckmann, anche autore e direttore creativo del franchise: "Il nostro marchio di fabbrica è che non assecondiamo nessuno. Facciamo ciò che è meglio per la storia e qualunque cosa deve accadere, la facciamo accadere. C'era una storia molto particolare che volevamo raccontare e siamo rimasti fedeli alle nostre idee". La serie "è piaciuta a decine di milioni di persone settimana dopo settimana, e questo è incredibile", ha aggiunto il co-ideatore Craig Mazin. "Siamo responsabili nei loro confronti e crediamo che il nostro compito sia continuare a fare ciò che abbiamo fatto, ovvero sfidare le persone, deliziarle, sorprenderle, farle provare qualcosa e stimolare la riflessione". Druckmann ha ribadito: "Non reagiamo alla paura del pubblico, ovvero alla nostra paura di come potrebbe reagire. Continuano a chiederci: 'Qual è la scelta migliore per questa storia, per questi personaggi?'. Ed è esattamente la scelta che facciamo".

Com'è accaduto per il videogioco, il pubblico avrà senza dubbio reazioni forti agli eventi della seconda stagione. "Ogni episodi è come un pasto", ha detto Mazin a Entertainment Weekly. "Puoi fare una cena leggera o andare in un ristorante francese con 12 portate. Abbiamo sette episodi. Sono episodi densi e ipercalorici. Se si considera l'azione, il dramma e la portata come gli elementi che creano un'atmosfera epica, ognuno di questi episodi è di grande impatto. Non vi annoierete". Parte di ciò che vedremo nei prossimi episodi sarà "piuttosto brutale", ha anticipato Druckmann, e in alcuni casi sarà una novità anche per i giocatori. "Gran parte del tema del secondo gioco riguarda la prospettiva, come l'eroe di qualcuno possa essere il cattivo di qualcun altro e viceversa", ha aggiunto. "Certamente giocheremo con il tempo come nel materiale originale, ma come ha detto Neil, abbiamo giocato nei modi che ritenevamo appropriati per la serie", ha concluso Mazin. "Quando dico 'giocato', intendo dire che abbiamo determinato scientificamente ciò che pensavamo sarebbe stato più impattante a livello narrativo".