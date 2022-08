A Man in Full: William Jackson Harper e Tom Pelphrey tra le nuove aggiunte al cast della miniserie Netflix

News Serie TV

Nel drama, basato su un romanzo di Tom Wolfe, recitano anche Jeff Daniels e Diane Lane.

Prende forma il cast di A Man in Full, la miniserie basata sull'omonimo romanzo di Tom Wolfe (titolo italiano Un uomo vero) e che coinvolge l'apprezzato sceneggiatore David E. Kelley e, come produttrice esecutiva e regista, Regina King. Dopo aver appreso i nomi dei protagonisti (Jeff Daniels e Diane Lane), apprendiamo ora che altri 6 attori si sono uniti al cast. Si tratta di William Jackson Harper (The Good Place), Aml Ameen (I May Destroy You), Tom Pelphrey (Ozark), Sarah Jones (For All Mankind), Jon Michael Hill (Widows) e Chanté Adams (A League of Their Own).

La trama di Man in Full

A Man In Full, lunga 6 episodi di cui 3 diretti proprio da Regina King, ruota attorno a Charlie Croker (Daniels), un forte e divisivo magnate immobiliare di Atlanta che deve affrontare un improvviso fallimento. Rude, maleducato e irrefrenabile, Charlie difende il suo impero ad ogni costo e contrasta tutti coloro che tentano di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia. Diane Lane Lane interpreta Martha Croker, l'ex moglie di Charlie Croker.

Le descrizioni dei nuovi personaggi

Harper interpreta Wes Jordan, il sindaco in carica di Atlanta. In attesa di rielezione, Wes farà di tutto per assicurarsi la vittoria sul suo avversario che sta rapidamente guadagnando terreno nei sondaggi.

Ameen interpreta Roger White, un avvocato della Croker Industries. Gentile e spinto da un profondo senso della moralità, Roger si ritrova rapidamente invischiato nel pasticcio di Charlie.

Pelphrey interpreta Raymond Peepgrass. Subordinato, libidinoso e frustrato, Peepgrass è un agente di prestito oppresso e umile sull'orlo del caos personale e professionale. Vuole rispetto, ma si accontenterà di sesso, vendetta e del denaro.

Jones è Serena Croker, la seconda moglie di Charlie. È un'autentica bellezza del sud e allo stesso tempo una voce della ragione e un sostegno per Charlie mentre il mondo di lui va a rotoli.

Hill interpreta Conrad Hensley, un umile e laborioso dipendente della Croker Industries che deve affrontare una decisione che cambierà la vita dopo una serie di sfortunati eventi.

Adams interpreta Jill Hensley. Jill è l'amata assistente esecutiva di Charlie. Sposata con Conrad Hensley, la coppia aspetta il loro primo figlio quando la loro vita personale cambia improvvisamente.