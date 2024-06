A Knight of the Seven Kingdoms: La prima foto dello spin-off de Il Trono di Spade e nuove aggiunte al cast

News Serie TV

Sono iniziate a Belfast le riprese del secondo spin-off ufficiale di Game of Thrones dopo House of the Dragon: arriverà nel 2025.

Fate spazio a un nuovo cavaliere del mondo de Il Trono di Spade, Ser Duncan l'Alto. Lo vedete, interpretato da Peter Claffey, nella prima foto ufficiale dello spin-off A Knight of the Seven Kingdoms. La nuova serie, che arriverà su HBO e in Italia su Sky e in streaming su NOW nel 2025, racconterà un'altra storia dell'universo creato da George R.R. Martin e ambientata circa un secolo prima della serie originale (di conseguenza circa un secolo dopo i fatti del primo spin-off House of the Dragon). Le riprese sono appena iniziate a Belfast, in Irlanda del Nord, e HBO ha annunciato diverse aggiunte al cast che raggiungono i protagonisti Peter Claffey e Dexter Sol Ansell.

A Knight of the Seven Kingdoms: La trama

A Knight of the Seven Kingdoms, lunga 6 episodi, è ambientata in un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora passato dalla memoria dei vivi. Si concentra sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e del suo minuscolo scudiero Egg. "Grandi destini, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e impareggiabili", si legge in una prima sinossi diffusa da HBO. La serie si basa sul libro Il cavaliere dei sette regni che è una raccolta di tre novelle: Il cavaliere errante, La spada giurata e Il cavaliere misterioso. La prima stagione si baserà sul primo racconto e sarà incentrata sul primo incontro di Dunk e Egg durante un torneo ad Ashford Meadow.



Guarda la seconda stagione di House of the Dragon in streaming su NOW!

Il cast

Cinque nuovi attori si sono recentemente uniti al cast: Sam Spruell (Fargo) nel ruolo di Maekar Targaryen, Finn Bennett (True Detective: Night Country) nei panni di Aerion Targaryen, Bertie Carvel (The Crown) nel ruolo di Baelor Targaryen, Daniel Ings (Sex Education) nel ruolo di Ser Lyonel Baratheon e Tanzyn Crawford (Le piccole cose della vita) come Tanselle.

Inoltre è stato annunciato che Sarah Adina Smith (Lezioni di chimica) dirigerà tre dei sei episodi della prima stagione. Dalle notizie precedenti sappiamo che Owen Harris (Black Mirror, San Junipero) dirigerà gli altri tre. La serie è scritta e prodotta dall'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin e Ira Parker e coinvolge come produttori esecutivi anche l'attuale showrunner di House of the Dragon Ryan Condal, lo stesso Owen Harris, Sarah Bradshaw e Vince Gerardis.