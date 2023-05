A casa tutti bene - La serie: la nostra intervista a Gabriele Muccino per la seconda stagione

News Serie TV

Gabriele Muccino torna a raccontare la famiglia Ristuccia nella seconda stagione della serie A casa tutti bene, tratta dall'omonimo film. Da oggi, 5 maggio, è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ce ne parla in questa intervista lo stesso Muccino.

A casa tutti bene non è solo il titolo del film di Gabriele Muccino del 2018, ma anche della serie tv che ne costituisce il reboot e che nel 2002 si è aggiudicata il Nastro D'Argento. Dopo una prima stagione, di cui abbiamo avuto un assaggio iniziale alla Festa del Cinema di Roma 2021, abbiamo continuato a seguire le disavventure della famiglia Ristuccia pochi giorni fa, subito prima del debutto, oggi, su Sky e in streaming su NOW. La seconda stagione si compone di 8 episodi, e se nella prima i personaggi precipitavano in un vortice, adesso, per dirla con il regista, si ritrovano in mulinello che gira a velocità supersonica.

Perfettamente a suo agio con il genere crime, che per lui era un'assoluta novità, Muccino lo ha intrecciato al melò e ha reso la famiglia, come già nei suoi film, un microcosmo che replica le dinamiche spesso malate e assurde della società. I Ristuccia sono destinati a pagare all'infinito per le colpe commesse e i figli, inesorabilmente, replicano gli sbagli dei padri, proprio come in una tragedia greca o in un dramma shakespeariano. In A casa tutti bene 2 il sangue continua a scorrere e chi è stato un perdente continua ad esserlo. Per nessuno, o quasi, c'è una vera e propria redenzione, anche se chi amava di più sembra ora amare di meno.

Prodotta da Sky Studios e Lotus Production - società di Leone Film Group, la seconda stagione di A casa tutti bene è basata su una sceneggiatura di Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. Il cast è più o meno quello della prima stagione ed è composto da Laura Morante, Francesco Acquaroli, Paola Sotgiu, Francesco Scianna, Silvia D’Amico, Simone Liberati, Laura Adriani, Antonio Folletto, Euridice Axen, Valerio Aprea, Milena Mancini, Emma Marrone, Sveva Mariani, Alessio Moneta, Maria Chiara Centorami, Eugenia Costantini, Mariana Falace, Federico Ielapi, Marco Rossetti. Sono invece new entry Tom Leeb, Camilla Semino Favro, Yan Tual e Filippo Valle.

In occasione della presentazione alla stampa della seconda stagione di A casa tutti bene, abbiamo incontrato il regista e parte del cast. Questa è la nostra intervista a Gabriele Muccino: