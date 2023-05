News Serie TV

A casa tutti bene - La serie: intervista a Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati, alias i fratelli Ristuccia

Debutta oggi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la seconda stagione di A casa tutti bene: La serie, diretta da Gabriele Muccino. Abbiamo incontrato regista e attori e questa è la nostra intervista a Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati.